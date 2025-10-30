Un ascensor evitará desde noviembre la pendiente de Kamiñazpi a un centenar de familias Ondarroa termina con un ligero retraso de varias semanas la puesta en marcha de un elevador que los vecinos reclaman desde hace treinta años

Mirari Artime Ondarroa Jueves, 30 de octubre 2025, 18:39

El ascensor que acercará al centro a un centenar de familias de Kamiñazpi entrará en funcionamiento a lo largo de noviembre. Tras treinta años de espera y numerosas campañas de recogida de firmas, los ciudadanos de la barriada más poblada de Ondarroa verán como una de sus principales reivindicaciones se convierte en realidad.

«La única pena que tenemos es que hay vecinos que comenzaron la batalla y ya no están entre nosotros», señalan Miren y Mari Carmen, dos mujeres que han seguido al minuto el desarrollo de los trabajos. «Hemos soportado ruido y polvo, pero a estas alturas es lo de menos», añaden.

En total, residen cerca de medio millar de personas en trece bloques de 'viviendas económicas y obreras' edificadas el siglo pasado para acoger a la creciente inmigración que se asentó en la villa costera, atraída, sobre todo por una floreciente actividad pesquera.

El barrio además se caracteriza por su gran extensión y una topografía escarpada donde los problemas de accesibilidad aumentan a medida que se remonta la ladera. Para salvar esas dificultades, se ha colocado un ascensor panorámico eléctrico que dispondrá de una entrada a la altura de la calle y realizará dos paradas hasta llegar a la zona más alta.

En la segunda se ha conectado con una pasarela horizontal –con suelo rugoso y sujeción para aumentar su seguridad– que permitirá acceder a los portales más alejados. «En la primera parada se librarán 5,44 metros y casi 11 más en la segunda con respecto al punto del embarque», detalla el proyecto.

Asimismo, de cara a mantener la privacidad de las casas más cercanas, el lateral más próximo a los pisos está revestido con un material opaco. El plan concluirá con las obras de urbanización del entorno. «Aunque estaba prevista su entrada en funcionamiento en verano, ha sufrido un retraso de varias semanas por la tardanza de una compañía eléctrica en materializar los trabajos que le correspondían», explican sus responsables.

Proyecto estrella

Para su financiación, el Ayuntamiento (EH Bildu) ha invertido una partida ligeramente superior a los 700.445 euros, convirtiéndose así en la principal actuación urbanística de la legislatura.

Aunque la intervención empezó a fraguarse en 2022, ha sufrido distintos retrasos que han provocado las críticas del PNV, único partido en la oposición municipal, por considerarlo como «un claro ejemplo de la parálisis que durante los últimos años sufre la localidad». Además, tras quedarse desierta la primera licitación, el Ejecutivo local se vio obligado a cambiar por completo su diseño y estructura.