Arrancan en el puerto pesquero las obras del primer garbigune de Ondarroa El Gobierno vasco demolerá antes de fin de año el edificio de carpintería donde se ubicará el punto limpio de 135 metros cuadrados

Mirari Artime Ondarroa Martes, 28 de octubre 2025, 18:07 Comenta Compartir

«La Dirección de Puertos lleva tiempo tratando de ubicar un garbigune en el muelle de Ondarroa porque con una actividad pesquera tan intensa, debe disponer de unas instalaciones adecuadas acordes con la demanda para depositar aquellos materiales que son susceptibles de ser reciclados o reutilizados», han recalcadp desde el Gobierno vasco.

Con ese objetivo, el Ejecutivo autónomo iniciará antes de fin de año las obras para derribar el edificio de carpintería, situado junto al carro varadero, que se encuentra en desuso desde hace décadas. En su lugar, se acondicionará el primer punto limpio del muelle con una superficie de 135 metros cuadrados y que estará operativo para el primer trimestre del año que viene.

«La demolición del inmueble se llevará a cabo en el plazo de un mes y en un tiempo similar se habilitará el garbigune», han añadido las mismas fuentes. En el estudio realizado antes de acometer los trabajos, se han descartado la existencia de materiales peligrosos que dificulten la intervención.

Además, el informe subraya que se trata de un espacio adecuado por su ubicación y plena funcionalidad en cuanto a accesos tanto peatonales como rodados. La ejecución del plan cuenta con un presupuesto económico de 122.000 euros. Tras su puesta en marcha, servirá para optimizar la gestión de los principales residuos que genera la actividad portuaria.

Según los últimos datos recogidos por el Gobierno vasco, las cantidades más significativas son las que producen los residuos sólidos urbanos con 310.600 kilos anules. A continuación, se encuentran materiales como la madera (36.740 kg), redes (35.880 kg) y aceite de barcos (34.860 kg), mientras que otros combustibles llegan a los 33.420 y el plástico a los l4.800 kilos.

Carro varadero

Esta actuación también permitirá de manera paralela regenerar el entorno del carro varadero. «Con un presupuesto previsto de 1.216.000 euros y un inicio estimado en 2026, el proyecto está enfocado a la renovación integral de la infraestructura donde se reparan los barcos», añadieron las mismas fuentes.

La recuperación del último ámbito del muelle pesquero ha incluido asimismo subsanar las deficiencias estructurales del edificio del tinglado tanto en cubierta como en el interior. Para reforzar los pilares y la vigas, además de impermeabilizar la cubierta con un sistema compatible con el salitre de la zona y resolver las filtraciones, el Ejecutivo autónomo ha invertido una partida económica ligeramente superior a los 454.600 euros.

«Ha devuelto seguridad y funcionalidad a una infraestructura portuaria esencial, de gran valor para la actividad que se desarrolla en el muelle», han subrayado.