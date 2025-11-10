El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Rosi Gerekaetxebarria, junto a su marido, con la txapela de ganador, alza el puño en señal de triunfo tras recibir el premio a la mejor morcilal de verduras de San Martin, en Bermeo. B.U.

Anaiak, los reyes de la morcilla en Bermeo

El matrimonio de carniceros Emilio Bilbao y Rosi Gerekaetxebarria se coronan, por tercer año consecutivo, con el primer premio del concurso de la feria de San Martin de la villa marinera

Iratxe Astui

Bermeo

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:00

Comenta

La feria de San Martín de Bermeo volvió a poner de manifiesto el «alto» nivel de las morcillas de verdura que se elaboran en las ... carnicerías de la villa marinera. El jurado del certamen organizado por la taberna Andeko, que tuvo lugar ayer domingo, otorgó el primer premio, por tercer año consecutivo, a la carnicería Anaiak de la localidad costera.

