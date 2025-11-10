Anaiak, los reyes de la morcilla en Bermeo

La feria de San Martín de Bermeo volvió a poner de manifiesto el «alto» nivel de las morcillas de verdura que se elaboran en las ... carnicerías de la villa marinera. El jurado del certamen organizado por la taberna Andeko, que tuvo lugar ayer domingo, otorgó el primer premio, por tercer año consecutivo, a la carnicería Anaiak de la localidad costera.

El establecimiento regentado por el matrimonio de carniceros Emilio Bilbao y Rosi Gerekaetxebarria se impuso por delante del elaborador Jesús María Martija, de Gernika, mientras que el puesto de 'Morga', de Mungia, pasó a ocupar la tercera posición.

«La verdura tiene que ser fresca, no vale sacarla de la tierra muchos días antes y tenerla colgada», desvelaron en su momento a EL CORREO los reyes de la morcilla en Bermeo. «La cebolla roja que utilizamos son de un caserío del pueblo y los puerros, de nuestra huerta», matizaron, asimismo.