Abiertas las ayudas del Gobierno vasco para el sector pesquero y acuícola con 13,35 millones Tienen como objetivo fomentar la pesca sostenible, impulsar la economía azul y la recuperación de los recursos biológicos

El departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco ha abierto la convocatoria de ayudas al sector pesquero y acuícola dirigidas a fomentar la pesca sostenible, impulsar la economía azul y la recuperación de los recursos biológicos, entre otros aspectos.

La dotación del programa asciende a 13,35 millones de euros, de los que 9,3 corresponden al Fondo Europeo Marítimo, Pesca y Acuicultura (FEMPA), y cerca de cuatro millones a los presupuestos generales de la comunidad autónoma.

Hasta finales de diciembre

«Entre las líneas de ayudas están la disminución del efecto de la pesca, la eficiencia energética y mitigación del cambio climático sin incremento de capacidad, así como la sustitución o modernización de motores, la mejora de las condiciones laborales y de seguridad a bordo o la ayuda inicial a jóvenes pescadores», han enumerado desde el Ejecutivo autónomo que concederá entre el 50 y el 90% de los gastos subvencionables.

El plazo para presentar las solicitudes, que podrán realizarse de manera presencial o telemática, finalizará el próximo día 31 de diciembre. «Las inversiones que opten a las ayudas deberán haberse iniciado durante este 2025 y tendrán que darse por finalizados a muy tardar el último día del 2027», han añadido.