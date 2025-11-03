El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una mujer se presta a vacunarse en un centro de salud vasco. E.C.

Más de 13.000 vecinos de Busturialdea y Lea Artibai se vacunan contra la gripe

Osakidetza refuerza la prevención con talleres informativos en Bermeo y Gernika para animar a la población a continuar con la inmunización

Iratxe Astui

Bermeo

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:45

Más de 13.000 personas de Busturialdea y Lea Artibai se han vacunado contra la gripe desde que el mes pasado comenzara la nueva campaña. En el ambulatorio de Gernika y su zona de influencia se han administrado cerca de 5.000 dosis, mientras que por el Punto de Atención Continuada (PAC) de Bermeo «han pasado unas 3.500 personas», detallaron fuentes del departamento de Salud del Gobierno vasco.

La villa marinera ha sido la primera de las localidades de la zona en la que se ha impartido un taller informativo sobre la importancia de la vacunación y el autocuidado frente a los síntomas gripales. La iniciativa, que se repetirá el próximo día 26 en la Casa de Cultura de Gernika, está enmarcado en el programa educativo 'Tu Hogar, Tu Primer Centro de Salud', impulsado por el equipo de Enfermería Comunitaria de la OSI Barrualde-Galdakao.

En la comarca de Lea-Artibai, la respuesta ciudadana a la nueva campaña también está siendo destacada «lo que refleja el compromiso de la población con la prevención y la salud», apuntaron las mismas fuentes. «En Lekeitio se han vacunado alrededor de 2.100 personas, en Ondarroa unas 1.600, y en Markina cerca de un millar», detallaron.

Durante el taller impartido ayer al mediodía en Bermeo, el equipo de enfermería subrayó la importancia de proteger «en especial a los menores de 5 años, un grupo donde la incidencia de la gripe es más elevada», advirtieron. Hasta el momento, el 23,3% de la población infantil de entre 6 y 59 meses de Bermeo ya ha recibido la vacuna. «Animamos a las familias a continuar con la inmunización para reducir la transmisión del virus», señalaron asimismo. No obstante, durante esta semana, todas las personas mayores de 14 años pueden acudir sin cita previa al centro de refuerzo de vacunación de Bilbao (La Casilla) o solicitar cita en su centro de salud habitual.

