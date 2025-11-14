El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Estos son los cortes de tráfico este domingo en Bilbao por la Herri Krosa

La carrera se celebrará este domingo a las 11.00 horas

E.C.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:42

El Ayuntamiento de Bilbao ha dado a conocer las afecciones al tráfico que causará la Herri Krosa de este domingo. La carrera se disputará en el centro de la capital vizcaína y obligará a cortar el tráfico rodado en las principales arterias de la villa. Los cortes de tráfico son los siguientes:

  1. Gran Vía

Los horarios a tener en cuenta son los siguientes. Desde las 7.00 a 15.00 horas, el tráfico estará cortado entre la plaza Moyua y Alameda Mazarredo. Y desde las 11.00 hasta las 11.40 horas también entre la plaza Sagrado Corazón y la calle Máximo Aguirre.

El acceso y salida de los garajes entre Moyua y Marqués del Puerto, y la salida del aparcamiento de la plaza Jado se realizarán por la plaza Moyua.

  1. Alameda Mazarredo

Desde las 10.40 horas a las 13:30, aproximadamente, se cortará el tráfico rodado en Alameda Mazarredo, entre la plaza Euskadi y la calle Henao. Los túneles de Artxanda, desde la salida de Begoña-La Salve, se cerrarán de 11.00 a 13.00 horas, aproximadamente.

El acceso y salida a los garajes será progresivo en función del desarrollo de la prueba, y regulado por la Policía Municipal y personal de la organización.

.

