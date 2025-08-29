Los cortes de tráfico en Bizkaia con motivo de la etapa de La Vuelta en Bilbao del próximo miércoles Estas son las principales carreteras afectadas

G. C. Viernes, 29 de agosto 2025, 10:19

La undécima etapa de La Vuelta 2025 conllevará importantes afecciones al tráfico en Bizkaia el próximo miércoles 3 de septiembre. Con salida y meta en Bilbao, la carrera ciclista recorrerá una distancia de 157,4 kilómetros. Partirá desde la explanada de San Mamés y finalizará en la Gran Vía, lo que hará necesario cortar numerosas vías en Bilbao y carreteras en sus alrededores.

El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco ha detallado el operativo. Sobre las 12:35 horas saldrá la caravana publicitaria, que realizará el mismo recorrido que los corredores, y a las 13:35 horas arrancará la carrera. Según las previsiones de la organización, la etapa finalizará entre las 17:20 y las 17:41 horas, dependiendo del ritmo de carrera de los ciclistas.

Salida neutralizada

La salida neutralizada será a las 13:35 horas desde Bilbao y transcurrirá por la calle Felipe Serrate, Avenida Sabino Arana, Plaza Sagrado Corazón, Puente Euskalduna, calle Ballets Olaeta, calle General Eraso, calle Morgan, túnel Carmelo Bernaola, BI-604, paso a nivel y BI-2704. Comenzará en torno a la 13:51 horas a la altura de las gasolineras Repsol.

Las principales localidades que atravesará la prueba son, Elexalde, Gatika, Mungia, Aresti, Bermeo, Mundaka, Sukarrieta, Murueta, Forua, Gernika, Arratzu, Munitibar, Urrutxua, Ajuria, Muxika, Larrabetzu, Galdakao, Lezama, Zamudio, Derio, Sondika y Bilbao. Los cortes de tráfico durarán en torno a los 60 minutos y, en todo caso, hasta el paso de la motocicleta de la Ertzaintza con banderas verdes.

Principales afecciones

BI-604. Se cortará aproximadamente entre las 12:40 horas y las 14:00 horas para todos los vehículos en tránsito hacia N-637, Txorierri/Asua; se podrán utilizar como rutas alternativas otras salidas de Bilbao.

BI-631. De Mungia a Bermeo, se cortará entre el Pk 19,500 y Pk 35,300 a los vehículos en tránsito entre, aproximadamente, las 13:10 horas y 14:10 horas.

BI-2235. De Bermeo a Gernika, se cortará entre el Pk 37 y Pk 50 a los vehículos en tránsito entre, aproximadamente, las 13:30 horas y 15:15 horas.

BI-635. De Zugastieta a Muxika, se cortará entre el Pk 29 y Pk 33 a los vehículos en tránsito entre, aproximadamente, las 14:30 horas y 16:00 horas.

N-634. De Erletxes a Bilbao, se cortará entre el Pk 98 y Pk 103 a los vehículos en tránsito entre, aproximadamente, las 15:00 horas y 17:15 horas; podrán utilizar como ruta alternativa la A-8.

La Ertzaintza desplegará 587 efectivos con motivo del paso de La Vuelta por Bizkaia, refozardo con con las policías locales