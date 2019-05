El Corte Inglés no se plantea abrir los domingos y respalda la llegada de Primark Presentación de los actos de celebración del 50 aniversario de El Corte Inglés en Bilbao. Fernando Gómez Los grandes almacenes de la Gran Vía celebran el sábado el 50º aniversario de su llegada a Bilbao y defienden la convivencia con «los pequeños comercios» de la villa LUIS GÓMEZ Miércoles, 22 mayo 2019, 14:44

El próximo sábado se cumplirán 50 años de la llegada de El Corte Inglés a Bilbao. Los grandes almacenes, que revolucionaron el comercio local y supusieron «un hito» social para la ciudad con sus famosas escaleras mecánicas, según su director Enrique Casado Montalbán, han recibido la visita de más de 500 millones de personas desde su apertura, el 24 de mayo de 1969.

Con 1.500 empleos directos –más de 8.000 entre indirectos e inducidos– y más de 30.000 metros cuadrados de superficie comercial, el principal grupo de distribución español afronta los nuevos retos «mirando al futuro». Es el lema escogido por la cadena, cuya actividad económica supone un impacto del 1% en el PIB de Bizkaia, al generar una riqueza cercana a los 400 millones de euros anuales.

Entre los retos de El Corte Inglés, que contribuye al sostenimiento del 1,8% de la población ocupada en el territorio, no figura, al menos de momento, la apertura en domingos festivos. «Ahora mismo no hay debate. Deberá ser el sector el que decida –anunció Casado Montalbán– si quiere abrir o no. Existe una regulación y ahora mismo no es uno de los puntos que esté sobre la mesa», constató.

Casado Montalbán también destacó que la cadena espantó los peores fantasmas de una crisis que alcanzó su punto «más crítico» en 2008. «Llevamos una tendencia al alza en los últimos años, aunque las alegrías de antaño ya no se dan. De todas formas, esperamos continuar así durante mucho tiempo», deseó al tiempo que defendió la «convivencia» entre los pequeños y grandes comercios radicados en la villa.

Imagen de la fachada de El Corte Inglés en 1969, año de su inaguración.

Llegada de Primark

Casado tampoco pasó por alto el próximo desembarco del gigante Primark, que ocupará, posiblemente desde principios del próximo año, cinco plantas de la antigua sede del BBVA de la Plaza Circular. «La Gran Vía va a ser un eje de primerísimo nivel y Primark será un competidor más, que probablemente hasta venga bien porque dinamizará más esta zona. Así de claro», zanjó el director del quinto 'El Corte Inglés' que abrió sus puertas en España tras los de Madrid, Barcelona y Sevilla.

Desde entonces, los grandes almacenes han vivido dos ampliaciones. La primera en 1974, cuando se ocupó un solar adyacente de 3.000 metros cuadrados. La última se materializó en 1995, lo que permitió a este gigante alcanzar su actual dimensión, con la venta al público de más de 1,5 millones de referencias de artículos y su presencia en la vida «social, cultural y deportiva» de Bizkaia, con importantes colaboraciones y patrocinios.

En un vídeo difundido para celebrar la efemérides, el alcalde, Juan Mari Aburto, confiesa que suele «trastear» por sus instalaciones y que, por su vestimenta, más de un cliente le ha confundido con los dependientes y se han acercado a él preguntándole '¿me puede atender, por favor?'