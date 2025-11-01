Cortada la A-8 sentido Bilbao por un accidente a la altura del Max Center
El tráfico se ha desviado por la N-637
Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:38
El tráfico se complica en la A-8. Cerca de las 18.30 horas se ha producido un accidente en Barakaldo, a la altura del Max Center, sentido Bilbao en el que se han visto implicados dos vehículos y ha obligado a cerrar la vía. Se han generado retenciones que alcanzan los dos kilómetros.
📢🚨Hainbat ibilgailuren arteko #Istripua #Bi30 (#A8) Km 123 #Barakaldo-n Irungo norantzan. Errepidea ITXITA ❌, desbideratzea N-637tik. #Autopilaketak 🚗🚙🚕— Trafiko (@trafikoaEJGV) November 1, 2025
☎️011#Trafikoa pic.twitter.com/JMwPn66JEF
Según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, el tráfico se ha desviado por la N-637. Una persona ha resultado herida y ha sido trasladada al hospital de Cruces.
