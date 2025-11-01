El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cortada la A-8 sentido Bilbao por un accidente a la altura del Max Center

El tráfico se ha desviado por la N-637

Marina León

Marina León

Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:38

El tráfico se complica en la A-8. Cerca de las 18.30 horas se ha producido un accidente en Barakaldo, a la altura del Max Center, sentido Bilbao en el que se han visto implicados dos vehículos y ha obligado a cerrar la vía. Se han generado retenciones que alcanzan los dos kilómetros.

Según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, el tráfico se ha desviado por la N-637. Una persona ha resultado herida y ha sido trasladada al hospital de Cruces.

En actualización

La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .

