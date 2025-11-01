Cortada la A-8 sentido Bilbao por un accidente a la altura del Max Center El tráfico se ha desviado por la N-637

El tráfico se complica en la A-8. Cerca de las 18.30 horas se ha producido un accidente en Barakaldo, a la altura del Max Center, sentido Bilbao en el que se han visto implicados dos vehículos y ha obligado a cerrar la vía. Se han generado retenciones que alcanzan los dos kilómetros.

Según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, el tráfico se ha desviado por la N-637. Una persona ha resultado herida y ha sido trasladada al hospital de Cruces.

