Una vez, fisgoneando el mesero de uno de esos actos en los que la política se abre a la sociedad, descubrí que habían sentado juntos a los de la denominación local de txakoli y a los del Frente Polisario. Aquello me pareció muy bien. Aunque temí que alguien fuese a intentar convencer a un musulmán de que, para combatir las fatigas del desierto, no hay como tomarse un vinito blanco del país bien fresco. «Yo te mando una caja y luego me cuentas». Es desde luego bueno que una sociedad abierta favorezca esa clase de contactos. Pueden provocar fricciones, pero son una fuente de energía.

Se nota en el Palacio foral, aunque amortiguado por la uniformidad que nos distingue, cuando el diputado general recibe a la sociedad vizcaína para celebrar el día de San Ignacio. Sucede cada año en un día que nunca es San Ignacio, pero siempre es caluroso. Representantes de la política, la empresa, las asociaciones y la cultura responden a la invitación del diputado, que les sirve un cóctel a cambio de que le escuchen un discurso. El acto tiene algo de fin de curso y abre un paréntesis vacacional que dura en Bilbao hasta que a finales de agosto aparece Marijaia dando saltos.

La asistencia resulta siempre abundante y desigual. Es tradición que haya grupos políticos que promocionen su ausencia y que los invitados que más expectación causen sean del ramo deportivo. La sociedad vizcaína es como es. El diputado general también y ayer comenzó su discurso diciendo que se estaba haciendo «magia» en el Palacio foral. Se refería a lo de reunirse y conversar. Luego contó que él los jueves los reserva para salir a hablar con los vizcaínos y está encantado. «Salir, estar, escuchar», enumeró. Dijo más cosas, claro. Habló por ejemplo del mercado laboral y las pensiones, pero el discurso de San Ignacio se escucha siempre un poco a medias. Es que la gente ha estado charlando en los corrillos previos de las vacaciones y eso te desvía mucho la atención. En los corrillos posteriores basta un codazo para que, al paso de alguna autoridad, la gente pronuncie bien alto palabras como 'emprendimiento' o 'infraestructura'. En cuanto se aleja el mandamás, en los corrillos se vuelve sobre lo de las vacaciones. Es entonces cuando, agarrándole del brazo, le explicas cuánto te gusta la arena y el calor justo al del Frente Polisario.