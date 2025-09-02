Convocan protestas en contra de Israel en el paso de La Vuelta este miércoles por Bizkaia

A un día del paso de La Vuelta por Bizkaia, la iniciativa ciudadana Gernika-Palestina ha anunciado movilizaciones contra Israel durante todo el recorrido de ... la etapa Bilbao-Bilbao este miércoles. La más significativa será sobre las 16.00 horas en la meta, donde han llamado a la ciudadanía a personarse con banderas y símbolos propalestinos. No es la primera protesta en solidaridad con Palestina que ocurre en esta edición de La Vuelta. La razón es la participación del equipo Israel-Premier Tech en la competición, que ha generado fuertes críticas desde algunos partidos políticos y colectivos propalestinos desde su inicio.

La más llamativa ocurrió la semana pasada durante la contrarreloj por equipos cerca de Figueres, cuando un grupo de manifestantes cortó el paso a algunos de los ciclistas del equipo israelí. Aunque no hubo choques y los deportistas reanudaron la marcha tras perder unos pocos segundos, el director general de La Vuelta, Javier Guillén, adelantó que emprenderán acciones legales. «Vamos a presentar una denuncia, no podemos permitir lo que ha pasado. Cuando se reivindica con violencia, deja de ser una causa justa», defendía.

Ante estas declaraciones, miembros de Gernika-Palestina se han mostrado tajantes y han declarado que «escuchan con perplejidad» los comentarios de Guillén. «Lo que se está haciendo es expresar una realidad de forma pacífica, otra cosa es que los organizadores se sientan incómodos ante las críticas», sostienen y admiten echar en falta un «sentido de la autocrítica» por parte de la institución.

«No podemos tolerar el paso con total normalidad de un equipo que apoya el genocidio», han declarado en rueda de prensa respresentantes de la organización. También han convocado protestas en Mungia, Lezama, Sondika y otros puntos del recorrido a las horas a las que está previsto que pase el pelotón.

Responsabilidades

«A día de hoy, ante un genocidio que se está retransmitiendo en todo el mundo, el Israel-Premier Tech está actuando en competiciones internacionales con total normalidad», denuncian desde el colectivo. Exigen responsabilidades a la Unión Ciclista Internacional (UCI) -organismo que decide qué equipos acuden a las carreras-, pero también culpan a los responsables de La Vuelta por «quitar símbolos y banderas propalestinas a lo largo del recorrido». El paso del pelotón por Navarra dejará hoy también protestas que, desde la organización «apoyan completamente».

La formación israelí ya ha participado en otras ocasiones en la gran ronda española. Lo hizo en 2020, 2021, 2022... Y volvieron el año pasado, en plena guerra en Gaza. Su presencia ha obligado a reforzar el dispositivo de seguridad trazado por la Ertzaintza para la etapa que tendrá lugar mañana Bilbao. El hotel y el autobús del conjunto ciclista contarán con vigilancia específica para así evitar actos de boicot e incidentes.