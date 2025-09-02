El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Convocan protestas en contra de Israel en el paso de La Vuelta este miércoles por Bizkaia

Miembros de Gernika-Palestina culpan tanto a la UCI como a los organizadores de la carrera por dejar participar al equipo Israel-Premier Tech

Juncal Munduate

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:23

A un día del paso de La Vuelta por Bizkaia, la iniciativa ciudadana Gernika-Palestina ha anunciado movilizaciones contra Israel durante todo el recorrido de ... la etapa Bilbao-Bilbao este miércoles. La más significativa será sobre las 16.00 horas en la meta, donde han llamado a la ciudadanía a personarse con banderas y símbolos propalestinos. No es la primera protesta en solidaridad con Palestina que ocurre en esta edición de La Vuelta. La razón es la participación del equipo Israel-Premier Tech en la competición, que ha generado fuertes críticas desde algunos partidos políticos y colectivos propalestinos desde su inicio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Laporte vuelve al Athletic
  2. 2 Hallan el cadáver de una mujer flotando en la ría en Barakaldo
  3. 3 Itinerario de la etapa Bilbao-Bilbao de la Vuelta Ciclista a España: ¿a qué hora pasa por mi pueblo?
  4. 4 El mensaje premonitorio de Laporte el día que se despidió del Athletic en 2018
  5. 5

    Los once comercios y bares de Ledesma cierran sin saber aún cuándo reabrirán
  6. 6

    No hace falta que lo devuelvas, quédatelo: ¿por qué te ofrecen esto cada vez más tiendas online?
  7. 7

    Así es la etapa que cruza Bizkaia y pasa dos veces por Bilbao kilómetro a kilómetro
  8. 8

    El ridículo botín por el que asesinaron a Mati Muñoz
  9. 9 Ander Herrera sobre su fichaje por el Athletic: «Me vendieron para que mis compañeros pudiesen cobrar»
  10. 10

    «Laporte era un chaval con espíritu callejero, de hacer bromas y de decirte las cosas a la cara»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Convocan protestas en contra de Israel en el paso de La Vuelta este miércoles por Bizkaia

Convocan protestas en contra de Israel en el paso de La Vuelta este miércoles por Bizkaia