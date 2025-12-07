La conversación entre el periodista camuflado y el estafador de oro monoatómico Un reportero se hizo pasar por un enfermo de cáncer para comprobar de primera mano lo que ofrecen los embaucadores de Bilbao

David S. Olabarri Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:17

EL CORREO ha recibido esta semana mensajes alertando de la «peligrosidad» de los supuestos estafadores sanitarios, que «no llevan mucho tiempo actuando» pero que también están haciendo negocios en Sudamérica. Una de sus víctimas explica que los estafadores se ponen «muy agresivos» cuando alguien les cuestiona la utilidad de su producto. En este contexto, un periodista se ha hecho pasar por un paciente con cáncer de cerebro interesado en su dispositivo para comprobar de primera mano lo que ofrecen los supuestos estafadores. Lo que sigue es un extracto de la conversación a través de WhatssApp con el vizcaíno que vende los resonadores de oro monoatómicos por 180 euros la unidad, que en realidad son «sólo dos papeles plastificados con forma de corazón».

Periodista camuflado: Hola, estoy interesado en vuestro dispositivo, pero no sé si me podría ayudar.

Supuesto estafador: Buenos días, dime para que lo quieres y te confirmo si te puede funcionar según todas las experiencias que hemos visto.

Periodista: Llevo 20 años trabajando con redes y sistemas de telefonía. He tenido dolores fuertes de cabeza desde hace años. Pero hace un año me dijeron que tengo que un tumor de cabeza. Estoy siguiendo el tratamiento, pero sigo jodido y creo que es por la radiación. ¿Me puedes ayudar?

Estafador: Este dispositivo lo desarrollé para combatir los efectos de las radiaciones. Hemos visto mejorías en cáncer pero yo no puedo garantizarte que te funcione para eso mismo. El dispositivo te va a poner las pilas. Pero lo que tienes que hacer es alcalinizar tu cuerpo y desparasitar con Trementina.

Estafador: Pero apoyándote en nuestro dispositivo evidentemente. El dispositivo lo que hace es potenciar tu organismo en todos los sentidos, biológico, energético y emocional.

Periodista: O sea, ¿el cáncer puede mejorar? Por fin una buena noticia.

Estafador: El cáncer es imposible que se produzca en un cuerpo alcalinizado.

Estafador: Tienes que combinar todo, dispositivo, protección y alcalinización.

Periodista: ¿Cómo funciona?

Estafador: Yo era fontanero. Pero en 2010 cuando metieron el 4G empecé a sentirme mal. Identifiqué el problema: radiaciones. Porque soy un investigador nato. Mandamos nanopartículas a distintos países... pero en 2023 encontré un ingeniero en Bolivia que me desarrolló el dispositivo a la primera.

Estafador: Si haces lo que te digo vas a ver cambios muy rápidos, te lo decimos por experiencia pero puedes imaginar que esto no lo podemos ni publicar ni promocionar. De 700 familias me han devuelto uno. Esto no vale para personas que están con tratamientos farmacológicos potentes. Porque el dispositivo lo que hace es potenciar la energía vital, los chakras. Y los tratamientos bloquean.