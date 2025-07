La contundente respuesta de una panadería vizcaína a una reseña negativa: «Te damos la gracias por no volver» 'Soy Camarero' ha compartido la reacción de Kurrusku Kai Alde, con varios establecimientos por toda la provincia, a una crítica publicada en Google

La conocida cuenta de X 'Soy Camarero' ha dado a conocer la contundente respuesta de una de las panaderías Kurrusku Kai Alde de Bilbao a una reseña demoledora. La crítica fue publicada en Google hace tres meses, pero ha sido ahora cuando Jesús Soriano, el influencer que se esconde bajo este perfil que busca denunciar la precariedad laboral y situaciones injustas que se dan en el sector de la hostelería, la ha compartido en la conocida red social. Los comentarios no se han hecho esperar.

En concreto, el establecimiento que responde a la reseña de un cliente es el ubicado en la Plaza Unamuno -esta conocida cadena cuenta con varios locales por varios puntos de Bizkaia-. El autor de la crítica escribió su opinión sobre el servicio y su consumición, dejando claro su completo desagrado.

«Un asco de sitio, primo». Así comienza el usuario de Google para continuar hablando sobre un café que «parecía agua de fregar» y tostadas «duras como piedras». «El pan sabía a guardado, como si lo tuvieran desde Navidad», detalla.

Después, el cliente carga contra los empleados, uno «muy hablador, contándote tu vida entera» y otra «chavala que estaba ahí, no sabía ni donde tenía la cabeza. Le preguntabas algo y te miraba como si le hablaras en chino. Mal todo chachos, para no volver ni a preguntar la hora, una verdadera vergüenza».

En el local no han dudado en mostrar su enfado por esta reseña ofensiva. «Hola Nicolas, ¿todo eso ha pasado solo contigo? ¡Qué raro!», comienzan preguntando de forma irónica. El primer punto que tratan es el de la atención: «El empleado no tenía tiempo para contar su vida a nadie mientras estaba trabajando», señalan. Por su parte, sobre la chica a la que se refiere el cliente «es de prácticas y era su primera día». «Empatía con la gente trabajadora, cero». A continuación, asegura que «no nos hace falta guardar pan desde navidad para hacer tostadas porque lo hacemos todos los días y es recién hecho». «Sentimos tu mala experiencia y te damos la gracias por que no vayas a volver».

