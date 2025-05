Controles en la frontera y autobuses hasta las 'fan zones'

David S. Olabarri Sábado, 17 de mayo 2025, 00:04 Comenta Compartir

Una de las partes importantes del dispositivo de seguridad es el control de los más de 55.000 aficionados británicos que llegarán a Bilbao, muchos ... de ellos sin entrada. El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, explicó que el objetivo es que los aficionados del Tottenham y del Manchester United no coincidan a la entrada del campo. En el resto de la ciudad -aclaró- no sufrirán ninguna restricción y podrán moverse con libertad. La clave es que la relación entre hinchadas es buena y no se prevé la llegada de radicales que busquen reventar la fiesta.

A pesar de estas buenas previsiones, la idea es habilitar autobuses para conducir a las aficiones de ambos equipos a las 'fan zones' que se han habilitado en el parque Etxebarria y en Amezola. Estos vehículos esperarán a los aficionados en los aeropuertos de Bilbao, Vitoria y Santander. Pero también se prevé la llegada de hinchas ingleses desde Francia. En ese punto la idea es realizar controles en la frontera para poder dirigir a los visitantes hacia esos puntos de encuentro. El objetivo es que estas 'fan zones' sean los espacios de referencia para ambas hinchadas. Pero siempre con la premisa de que, a partir de ahí, los aficionados podrán moverse a su antojo por la ciudad. No ocurrirá lo mismo cuando entren en los anillos de seguridad, cerca del estadio. En ese punto, las rutas estarán bien diferenciadas por colores -azul y rojo- para tratar de que los aficionados de los 'Spurs' y de los 'Diablos rojos' no coincidan en ningún momento y accedan al estadio por distintas entradas.

