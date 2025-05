Construir una vivienda cada tres días es posible

Andrea Cimadevilla Lunes, 19 de mayo 2025, 00:13 Comenta Compartir

No es de extrañar que al hablar de casas modulares o prefabricadas le venga a la mente la típica casa unifamiliar no demasiado alta y de estilo moderno o minimalista. Hasta hace muy poco, y casi de forma anecdótica, era lo único que se construía en Euskadi a través este proceso de edificación. Pero ya no. La vivienda industrializada –aquella que se produce en una fábrica y después se ensambla sobre una estructura– empieza a coger ritmo en Bizkaia. Y no solo en chalés, sino como técnica de construcción de pisos y edificios residenciales en altura.

Un ejemplo de ello son los 33 alquileres protegidos que ya se levantan en Sopela, primer proyecto público que se desarrolla a través de este método en Euskadi. El 95% de la parte habitacional del edificio, de tres alturas, son módulos fabricados previamente. El 5% restante son los remates que se hacen in situ. Los cimientos, la estructura del edificio y del ascensor siguen siendo de hormigón. «Es una forma de construir que ha venido para quedarse», defiende el viceconsejero de Vivienda, Miguel de lo Toyos. «Una vez el domicilio está acabado y entras, nadie se da cuenta de que se ha desarrollado de forma industrializada», defiende el responsable.

Los módulos se fabrican en Jit Housing, empresa especializada en la industrialización de la construcción ubicada en Rivabellosa a la que acudió EL CORREO para conocer paso a paso cómo los pilares de acero se convierten en viviendas. A 92 kilómetros del solar de donde el Gobierno vasco levanta la promoción, día tras día salen de una impresionante planta de 11.000 metros cuadrados camiones cargados de módulos listos para ser colocados en el esqueleto del edificio. Las piezas, meticulosamente armadas, cuentan incluso con la instalación hecha y la fachada ventilada puesta.

Entrar en la planta dirigida por Pedro Rebollar, CEO de la compañía, y Raúl Lacalle, director industrial, es como viajar al futuro, pero sin robots ni máquinas. Apenas se escucha ruido, ni tampoco se ve agua correr, como suele ser habitual en la construcción tradicional. «Se busca que el proceso sea sostenible», dicen. La forma de producir es en cadena, simulando el sistema de ensamblaje de los trenes de CAF. Los operarios, perfectamente coordinados, se distribuyen por las 14 puertas que debe atravesar cada unidad antes de ser transportada y anclada. En la misma planta se montan los suelos, paredes y techos, pero también se realizan las instalaciones que sean necesarias y se colocan las ventanas, baños o puertas.

Rebollar sostiene que la fábrica tiene ahora capacidad para producir «un piso, compuesto por tres módulos, cada tres días». Y a partir del verano se aumentará la productividad para lograr levantar «una vivienda cada día y medio».

Proceso de montaje

Los módulos, de 26 metros, están en fabricación un tiempo medio de 14 días. A partir de esa fecha, van saliendo a destino «uno detrás de otro». «Diseñar bien es fundamental», explica Lacalle. «El proyecto no puede estar pensado de cualquier manera. Lo importante es construir el edificio dibujando y sabiendo qué se puede hacer en cada fase. No todo vale. Los arquitectos muchas veces quieren cosas que luego no pueden ejecutarse», defiende Lacalle. Cada proyecto está diseñado para «fabricar, montar y desmontar» con el fin de poder darle una nueva vida en caso de que fuera necesario.

En plena crisis residencial, el tiempo para sacar al mercado nuevos pisos es oro. Desde la empresa calculan que el proceso de «diseñar, fabricar, montar y realizar los acabados» del proyecto de Sopela se alargará cerca de «11 meses», «menos de la mitad» que en la obra de toda la vida. Según el Gobierno vasco, la promoción estará terminada a «finales de año» y los alquileres se adjudicarán en 2026. Aún quedan meses para que los inquilinos recojan las llaves del que será su nuevo hogar, pero cada mañana un camión atraviesa la calle Loiola Ander Deuna del municipio costero donde se erige el bloque para depositar uno a uno los 99 módulos que se requieren para completar el puzle. Al día llegan «una media de tres» unidades, explican los operarios a pie de obra, encargados de encajar sin margen de error los módulos.

Apoyados por una grúa de gran tamaño, los trabajadores tardan cerca de «una hora» en anclar cada pieza. «La precisión es milimétrica», defiende Rebollar. Aunque el proyecto impulsado por el Departamento de Vivienda es de tres alturas, responsables de la compañía sostienen que podrían llegar «hasta las nueve» alturas estudiadas.

Adaptarse a los tiempos

La pregunta del millón es: ¿cuánto cuesta hacer una vivienda mediante este método de construcción? Desde Jit Housing aseguran que «hoy en día los precios son los mismos que en la obra tradicional, pero sin sobrecostes para el cliente». «Siempre se industrializa para abaratar. Esto llegará cuando ampliemos la capacidad de producción. Ahora se consigue una vivienda de más calidad al mismo precio», mantienen.

De los Toyos asegura que en estos momentos en la obra pública lo más atractivo «no es el precio, que es un poco más costoso, sino el ahorro de tiempo –con más de 100.000 personas a la espera de una VPO la rapidez es determinante– y la sostenibilidad». El Gobierno vasco defiende que «es el futuro». «Los plazos de entrega se reducen porque mientras construyes los cimientos, ya estás fabricando módulos», añade.

El departamento cuenta con un plan propio de industrialización y prevé ir incorporando elementos fabricados en planta a las promociones que vayan desarrollando. El objetivo de Visesa, la sociedad pública del Gobierno vasco, es que en 2036 el «75% de las promociones públicas incorporen elementos industrializados en su ejecución». «No queremos ser muy traumáticos. Hay que dejar espacio a la industria y también a que la gente se vaya haciendo a este modelo», sostiene el responsable, que reconoce que este tipo de proyectos «ahora salen un poco más caros». El objetivo, sostiene De los Toyos, es que la construcción «se adapte a los nuevos tiempos» porque «es el futuro».

La vivienda industrializada apenas representa el 2% de los pisos que se hacen en el conjunto de España, un porcentaje que el Gobierno central quiere consolidar con el Perte de vivienda, aprobado hace unas semanas. Dotado con 1.300 millones, el Ejecutivo de Pedro Sánchez busca alcanzar una media de 15.000 viviendas industrializadas al año, recortando entre un 20% y un 60% el tiempo de fabricación.

