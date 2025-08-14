Los consejos del Ayuntamiento de Bilbao para el caluroso Día de la Virgen de Begoña
Este viernes se esperan 40 grados en la capital vizcaína
Jueves, 14 de agosto 2025, 18:57
El Día de la Virgen de Begoña que se celebra este 15 de agosto se prevé más caluroso de lo habitual. El puente de agosto en Bilbao va a arrancar con temperaturas asfixiantes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado un aviso por «temperaturas máximas muy altas» que podrían superar los 40 grados en el litoral cántabro y el interior de Bizkaia.
En previsión de las altas temperaturas, el Ayuntamiento de Bilbao ha lanzado una serie de consejos para disfrutar del Día de Begoña y evitar sustos durante la jornada festiva. «Si vas a la Basílica o alrededores, cuídate», han pedido a través de redes sociales.
Siete consejos para disfrutar del Día de la Virgen de Begoña
- Hidrátate bien. Sin cafeina ni alcohol.
- Busca la sombra siempre que puedas.
- Protégete la cabeza.
- Descansa y siéntate.
- Evita aglomeraciones innecesarias.
- Si te encuentras mal, pide ayuda.
- Viste ropa ligera.
⚠️ Mañana, Día de Begoña, alerta naranja 🌡️.
Si vas a la Basílica o alrededores, cuídate.
ℹ️ Consejos en la imagen 📲#Bilbao #AlertaLaranja #Beroa pic.twitter.com/Sm5UEChRif
El sábado seguirá el calor
De cara al sábado, coincidiendo con el txupinazo que da comienzo a la Aste Nagusia, las máximas descenderán a los 35 grados y se esperan algunas nubes medias y altas. «Por la tarde aumentará la probabilidad de tormentas», indica la Agencia Vasca de Meteorología. El domingo será una jornada todavía muy calurosa, pero también podría llegar con chubascos por la tarde, para finalizar el puente pasado por agua.
