En el momento inmediatamente posterior a la implantación de Bilbao 30 la Policía Municipal admitió que no estaba cebándose con quienes superaban ese límite. Vamos, que no estaban multando. ¿Y ahora? Insinúan que sí. Desde el Departamento de Seguridad Ciudadana aseguran que los radares móviles que se ubican en zonas 30 (los fijos están todos instalados en las grandes avenidas donde se mantiene el límite de 50) se adaptan a esta velocidad. ¿Y cuántas multas han puesto por ir a más de 30 y a menos de 50 en las calles afectadas por la nueva situación? Pese a que el Ayuntamiento está inmerso en la explotación de datos a través de sofisticadas técnicas de 'big data', las mismas fuentes aseguran que no es posible responder a esta pregunta. Se sabe las multas que se ponen, pero no los límites que se infringen.

A las administraciones siempre les cuesta bastante hablar de multas por lo impopular que resulta. A no ser que sea para anunciar que se reducen. Eso ocurrió en los primeros seis meses con Bilbao 30 en servicio, cuando las sanciones bajaron un 13,8%, quizás por la mayor prudencia con la que se manejaban los conductores tras los cambios.

Todo el día tras el volante

Con todo, los expertos que están más en contacto con la realidad dudan. Eduardo Martínez, director gerente del Real Automóvil Club Vasco Navarro, mantiene que «creemos que no están sancionando porque no conozco a nadie que haya recibido una multa, y en Bizkaia tenemos 8.000 socios». Borja Mussons, presidente de la Federación Vasca del Taxi, comparte la opinión. «No tengo noticia de que nadie haya sido sancionado por ir a más de 30». Eso sí, también recuerda que las vías donde se ha impuesto ese límite son zonas donde, mayoritariamente, circular por encima de esa velocidad siempre fue bastante difícil.