Congreso de viudas de Euskadi: «La mayoría de las pensiones no dan para vivir y estamos invisibilizadas»

Durante años vivieron por y para su marido y sus hijos. Después se quedaron solas, con pensiones irrisorias y un insuficiente apoyo emocional. En la ... sombra. Se trataba de una época en la que en muchas empresas te echaban al casarte en una suerte de pacto. En otros casos, las mujeres tenían que dejar el trabajo si no tenían algún familiar que les cuidara al niño, porque no había guarderías. Muchas enviudaron con varios críos pequeños a los que sacaron adelante fregando portales y cuidando ancianos por las noches «porque tocaba». Eran tiempos en los que no existía el paraguas social que hoy protege a los menos favorecidos. Las asociaciones de viudas de Euskadi surgieron hace ya décadas para apoyarlas en sus reivindicaciones y para paliar su soledad con excursiones, charlas y actividades. En febrero, 133.000 personas cobraban una pensión de viudedad en Euskadi, que asciende a los 1.125 euros como media merced a las últimas reformas. La mayoría son mujeres. Aunque hay unos 10.000 viudos y viudas más. No siempre se tiene derecho a percibir la pensión.

La Casa de Cultura de Ibaigane de Basauri ha albergado esta mañana el encuentro de la Federación de Asociaciones de Viudas de Euskadi, FAVI, al que han asistido más de 60 personas. El alcalde, Asier Iragorri, ha acudido a la sesión, que después se ha rematado con una comida en un restaurante de la localidad. Antes había una veintena de asociaciones de viudas en el País vasco, pero ahora solo quedan cinco. La de Santurtzi es la más numerosa, con más de 50 socias que participan activamente. Pero también sobreviven las de Llodio, que cumplió 30 años el año pasado, Gernika, Eibar y el propio Basauri.

Arrate Aranceta tiene ahora 78 años y es la presidenta del colectivo eibarrés, creado hace 35 años, y de la federación vasca. Ella enviudó con 41 años, hace 36. Tenía entonces con cuatro hijos, el pequeño de 7. Quiso que estudiaran. Practicó la economía de subsistencia, cuidando niños, mayores, limpiando portales y casas, repartiendo cartas y propaganda.

«Lo triste es que éramos muchas las que estábamos así», relata. «Ahora, las viudas estamos invisibilizadas. La mayoría de las pensiones son muy bajas, no alcanzan para vivir. Hay otros problemas, pero no se nos escucha», cuenta. Ellas son la resilencia en vida: «En cuanto nos quedábamos viudas se nos acababan todos los derechos, solamente se podía trabajar y sacar a los hijos adelante». Según relata, «hace poco estuve de ponente en una reunión y una viuda se acercó a mí y me dijo que cobraba 500 euros de pensión. Muchas de nosotras hemos estado en peligro de desahucio antes de se empezara a hablar de los desahucios. Si tienes cuatro niños y estás pagando la hipoteca con la pensión no llegaba, así que había que tirar de la economía sumergida o de lo que se pudiera».

Además de compañía, en las asociaciones encuentran formación sobre autocuidado, viajan, hacen deporte... «Lo que ahora se llama empoderamiento, para poder estar bien ante la ante el problema y ante la familia». Pero las asociaciones están en horas bajas. «Ahora, las viudas no se acercan, no conocen el trabajo que hacemos. Nosotras sabemos dónde hay que ir a tramitar la pensión, si hay que ir a la Seguridad Social, si hay que ir a la asistenta social, buscar una abogada o un abogado que sea gratuito...». Además, muchas de las socias más mayores «se murieron, en la pandemia, otras están impedidas... Necesitamos gente que participe».

«Fue la salvación»

En la asociación de Basauri llegaron a ser más de 150. Hoy solo quedan hay unas 25. Tere Gascón Urkiza, de 77 años, lleva 10 años formando parte de ella. «Me sacó mi hermano de casa», explica. Entonces, tuvo que aprender a subsistir con una pensión de 650 euros, aunque ahora le ha subido a unos 950. En la asociación ha encontrado amistades y quehaceres. Sofía Andrés explica que entrar en la de Santurtzi para ella fue «la salvación». Se quedó viuda hace 14 años, con 68. Su marido tenía 72. «Yo estaba siempre con mi marido y mis hijos. Y entonces no hacía vida, tenía tanta tristeza...Mis hijos eran mayores, no quería que estuvieran pendientes, porque estaban dejando de hacer su vida». Ahora tiene nuevas amigas y ha podido viajar, algo que antes no podía hacer.

La asociación de viudas de Santurtzi es ahora la más numerosa de Euskadi, con unos 55 miembros. Esperanza, la presidenta, explica que se fundó hace 26 años, un año después de quedarse viuda. Tenía 49 años y tres hijos, el pequeño con 13. «Tuve que susbsistir con trabajos sumergidos, porque encima mi marido, después de tener una buena cotización los últimos años, estuvo de autónomo, y a mí me quedó lo comido por los servido. Me puse en una casa a trabajar, a cuidar unas niñas. Luego cuidé a mi padre, que estaba enfermo. Fui a otras 2 ó 3 casas y así seguí adelante hasta que dije: hasta aquí». Ahora cobra menos de 900 euros de pensión pero «prácticamente me arreglo con eso al mes, aunque me tuve que gastar 3.500 en unos audífonos, pero te vas acostumbrando, te adaptas». La fundación de la entidad fue impulsada por la Iglesia. «El señor cura me dijo que se iba a hacer una reunión para hacer una asamblea de viudas y allí me presenté». Según relata, las viudas «tenemos que estar juntas, saber cuidarnos, estar entretenidas. Además, nadie nos entiende mejor, porque hemos pasado por lo mismo».