Hace más de quince años, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad etableció un mandato claro: garantizar todos los derechos en ... igualdad real. Esa es la premisa con la que ha arrancado este miércoles el acto de reivindicación de Fekoor con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. «No es una utopía, es el mínimo exigible», ha subrayado Serafín Iglesias, vicepresidente de la entidad. La organización ha puesto el foco en el activismo y, especialmente, en el papel de la juventud, a la que ha llamado a «coger el testigo» y liderar el movimiento asociativo.

Bajo el lema «Diska Style. Bizitzeko prest», el acto celebrado en el BEC ha mezclado memoria, energía y reivindicación. La actriz Gurutze Beitia ha abierto la jornada invitando a desterrar las miradas compasivas, mientras las violinistas Noemi Santamaría e Itxaso Díez, del dúo 'Sokaire Violinistas' han amenizado la gala con versiones de Britney Spears y Rosalía. A lo largo del acto, al que han acudido cerca de 300 personas, Fekoor ha querido remarcar que el progreso «nace de la mezcla de perspectivas, de la memoria de quienes abrieron camino y de la fuerza transformadora de la juventud».

En ese mismo sentido, Iglesias ha dirigido un mensaje directo a las personas jóvenes con discapacidad. Le ha llamado a crear, aportar su mirada y no limitarse a integrarse en lo que ya existe. «No seáis el mueble en la habitación. Vuestra opinión, voz y energía, importa». Iglesias ha reafirmado así lo recogido el año pasado en la Declaración de Zaragoza -durante el I Congreso Estatal de la Juventud con Discapacidad-, que reconoce el derecho de la juventud a ser protagonista de su propio futuro. «Exigid vuestro espacio, no os conforméis con políticas que deciden por vosotros. No es un favor, es un derecho», ha culminado.

Premio a la medicina «integral»

El acto ha contado también con un espacio de memoria muy emotivo dedicado a Juan Carlos Sola, director de Fekoor durante 28 años. Su trayectoria de lucha ha estado muy presente a lo largo de la jornada. La federación, además, ha destacado que su legado «es parte esencial de todo lo logrado». También se ha rendido homenaje a Mari Carmen Azkona, fallecida hace apenas tres meses y figura clave en la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres. Ambos reconocimientos han reforzado uno de los hilos conductores del evento, que reivindicaba que «sin memoria no hay avance».

Este año, el Premio Fekoor Saria Vida Independiente 2025 ha recaído en Paula Belén Blasco, Oftalmóloga del Hospital de Basurto. La doctora ha sido reconocida por su escucha cercana y su labor en patologías hereditarias de la retina, donde ya se conocen más de 260 genes implicados. Blasco recordó que las personas con baja visión necesitan un certificado de discapacidad para acceder a derechos básicos, y que el «sistema debe facilitarlo».