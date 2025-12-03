El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Nerea Melgosa y Amaia Antxustegi junto a Serafín Iglesias y Anabel Dorado Jordi Alemany
Día Internacional de las Personas con Discapacidad

«No os conforméis con políticas que deciden por vosotros»

Fekoor pide a la juventud con discapacidad «coger el testigo» liderar el movimiento asociativo

Juncal Munduate

Juncal Munduate

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:36

Comenta

Hace más de quince años, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad etableció un mandato claro: garantizar todos los derechos en ... igualdad real. Esa es la premisa con la que ha arrancado este miércoles el acto de reivindicación de Fekoor con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. «No es una utopía, es el mínimo exigible», ha subrayado Serafín Iglesias, vicepresidente de la entidad. La organización ha puesto el foco en el activismo y, especialmente, en el papel de la juventud, a la que ha llamado a «coger el testigo» y liderar el movimiento asociativo.

