Condenan a once meses de prisión al hostelero bilbaíno que mató a su perro 'Benito' Concentración de protesta por la muerte de 'Benito'. / Ignacio Pérez La sentencia, que es recurrible ante la Audiencia Provincial de Bizkaia, también le impide tener contacto con animales durante 36 meses EVA MOLANO Martes, 10 septiembre 2019, 16:09

El hostelero bilbaíno que mató a su perro a golpes hace un año ha sido condenado. El juez le ha impuesto una pena de once meses de prisión y de inhabilitación especial para la tenencia de animales o el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con ellos durante 28 meses. El individuo también tendrá que pagar las costas e indemnizar a la Asociación Protectora de Animales SOS Bilbao en la cantidad de 200 euros por daños morales, con los intereses previstos por la ley.

La acusación particular está formada por la asociación APA SOS, además de por la federación de asociaciones de derecho animal FADAN. 'Benito' fue abandonado por su primer dueño porque no sabía cazar. Después, lo adoptó una nueva familia y el padre, un hostelero bilbaíno, lo mató cinco meses después, en septiembre del año pasado. Alegó defensa propia. El juicio se celebró a finales de junio. La sentencia no es firme. Es suceptible de recurso ante la Audiencia provincial de Bizkaia. En el caso de que ésta fuese ratificada por este organismo, la abogada de FADAN, María Girona, ha expresado que pedirá que el individuo entre en prisión. Las penas inferiores a 24 meses pueden ser conmutadas siempre que no existan antecedentes penales, aunque la decisión siempre le corresponde al juez. «Pediremos que ingrese», ha explicado Girona.

Pintadas

El suceso causó una gran conmoción. Cientos de personas se concentraron en la Plaza Circular contra la muerte del animal. Además, el local en el que trabajaba la persona que adoptó a 'Benito' fue incluso atacada con pintadas, en las que podía leerse 'asesino de perro'.

APA SOS ha agrecido la labor de su despacho de abogados Animalex, situado en Getxo. «Sabemos que es poca la condena y que ni siquiera es firme, pero hay condena y es de cárcel e inhabilitación. Seguiremos luchando para cambiar el Código Penal y para que se apliquen las máximas penas posibles en casos tan brutales como este. Seguiremos luchando por tí, 'Benito', y por todos a los que robaron su vida», ha comunicado la Asociación APA SOS.