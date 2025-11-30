Condenan a 10 y 5 años a tres jóvenes por tirar a otro por la ventana en Bilbao

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena impuesta por la Audiencia vizcaína y ratificada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a tres ... jóvenes a 10 años y medio de cárcel para dos de ellos y cinco años y seis meses para el tercero, por arrojar por la ventana a otro chico al que habían conocido en un centro de menores, en una vivienda en el barrio bilbaíno de San Francisco. La resolución les considera coautores de los delitos de homicidio en grado de tentativa, robo con violencia y lesiones.

Según los hechos considerados probados, A.M., A.B. y A.B., de origen argelino, que entonces tenían 18, 19 y 20 años, y que iban acompañados por un menor que quedó absuelto en la jurisdicción correspondiente, entraron en la habitación donde vivía la víctima en la calle La Naja. Le anunciaron que «querían ocupar» su dormitorio y el contiguo, a lo que éste se negó rotundamente, según él mismo declaró en el juicio. Entonces, amenazaron con robarle.

Instintivamente, el chico cerró la puerta con pestillo y llamó a la Ertzaintza, pero los agresores la rompieron a patadas. Los tres iban armados con cuchillos, aunque sólo se encontró uno, con los que le agredieron en la cabeza al tiempo que le arrancaban una cadena de oro del cuello.

Al escuchar que llegaba la Policía, le «forzaron a saltar por la ventana de la habitación bajo amenazas de muerte y propinándole diversas cuchilladas», según la versión de la víctima. Uno le empujó hacia la ventana y otro terminó tirándole desde una altura de un segundo piso, situado a seis metros y medio de la calle, donde fue auxiliado por varios ertzainas. «Venía descalzo gritando que le querían matar», declararon los agentes, que procedieron a la detención de los sospechosos en el mismo lugar.

A causa de la caída, el chico sufrió «fractura de radio distal derecho, erosiones, escoriaciones y heridas incisas, por las que tuvo que permanecer hospitalizado. Tras la curación, le quedaron como secuelas siete cicatrices repartidas por todo el cuerpo, detalla la sentencia.

Crítica a la investigación

Pese a la dificultad que entrañaba para él no dominar el castellano, los jueces valoraron su declaración, «sin contradicciones y persistente en el tiempo», y corroborada por el informe forense de las lesiones y por los policías. Los acusados alegaron ante los agentes que estaban limpiando en el piso y atribuyeron el origen de la trifulca al menor. Según su versión, el herido se había caído él solo al intentar saltar a la calle.

Los magistrados del Tribunal Supremo aprecian «falta de exhaustividad en la investigación policial», como mantenía la defensa de los tres jóvenes. El fallo considera a dos de los acusados como los principales responsables de lanzar a la víctima por la ventana y les impone cinco años y medio de prisión por intento de homicidio, dos por las lesiones con arma peligrosa y tres años y medio por robo con violencia en casa habitada. Al tercero, sólo le castigan por los dos últimos delitos y le eximen del homicidio.