El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Condenan a 10 y 5 años a tres jóvenes por tirar a otro por la ventana en Bilbao

Conocían a la víctima de un centro de menores y cuando se negó a que ocuparan su habitación, le acuchillaron y arrojaron desde seis metros

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:06

Comenta

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena impuesta por la Audiencia vizcaína y ratificada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a tres ... jóvenes a 10 años y medio de cárcel para dos de ellos y cinco años y seis meses para el tercero, por arrojar por la ventana a otro chico al que habían conocido en un centro de menores, en una vivienda en el barrio bilbaíno de San Francisco. La resolución les considera coautores de los delitos de homicidio en grado de tentativa, robo con violencia y lesiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  2. 2

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  3. 3

    Negocios de moda abren los domingos en el centro de Bilbao para ganar ventas
  4. 4

    Así se desarrolló la masacre del incendio de Hong Kong
  5. 5 El Alavés lleva convocado a Barcelona a un juvenil bilbaíno que arrebató al Athletic
  6. 6

    La cotización de los salarios altos supera ya los 2.000 euros al mes
  7. 7

    Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en San Sebastián
  8. 8

    Osakidetza subirá de 40 a 42 la edad máxima para tratamientos de reproducción asistida
  9. 9

    Trump cierra el espacio aéreo de Venezuela y abre la puerta a un ataque inminente
  10. 10

    Así busca a sus figuras el Athletic: el doble de ojeadores y 7.500 partidos al año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Condenan a 10 y 5 años a tres jóvenes por tirar a otro por la ventana en Bilbao

Condenan a 10 y 5 años a tres jóvenes por tirar a otro por la ventana en Bilbao