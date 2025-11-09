Condecoran a un mando de la Policía de Bilbao que faltó al respeto a ertzainas

El Ayuntamiento de Bilbao ha condecorado a un mando de la Policía Municipal que fue denunciado por faltar al respeto a unos ertzainas durante una ... actuación en Basauri, según ha podido saber este periódico. Habilitado como oficial de una de las unidades que controlan las ordenanzas, figura en la lista de los agentes reconocidos con diplomas por su «destacada implicación» en el operativo de seguridad de la final de la Europa League 2025.

El mando se encontraba fuera de servicio y en estado de embriaguez el pasado 7 de septiembre, cuando se entrometió en una intervención policial. Un individuo había intentado robar a varios clientes de un local de hostelería en Basauri. Cuando llegaron las patrullas de la Ertzaintza, él quiso dirigir la actuación y faltó el respeto a los patrulleros, lo que fue grabado por una webcam.

Aunque se barajó la detención, finalmente, los ertzainas le denunciaron por una infracción a la Ley de Seguridad Ciudadana, castigada con una multa, que podría suponer también un castigo interno. La Policía Municipal, que pidió ampliar la información como paso previo a abrirle un expediente disciplinario, recibió una queja de la Ertzaintza.

Durante un acto institucional celebrado en el salón árabe del Ayuntamiento para conmemorar ayer, sábado, 8 de noviembre, el 181º aniversario de la creación de la Policía Municipal de Bilbao, el alcalde Juan Mari Aburto y la concejala de Seguridad Ciudadana, Amaia Arregi, entregaron dos medallas al mérito profesional a dos agentes que se jubilan y 10 diplomas de reconocimiento.

Primeros intervinientes

Entre estos últimos se encuentran dos policías que salvaron la vida a dos ciudadanos mediante el uso de torniquetes. Uno de ellos tuvo una «intervención decisiva en un accidente de tráfico», en el que una persona sufrió una amputación, al controlar la hemorragia y contribuir a que el herido no falleciera. En otro siniestro vial con un herido grave, un compañero puso dos torniquetes a una persona que lograron detener una hemorragia potencialmente mortal. El policía fue felicitado por el personal sanitario «por su pericia y determinación».

Casualmente, la Ertzaintza acaba de aconsejar a sus agentes en algunas comisarías que no utilicen los torniquetes que se repartieron como dotación, porque no han sido suficientemente formados. Según esta directriz, podrían emplear esta herramienta para auxiliar a un compañero que sufra una hemorragia masiva, pero es preferible que no lo hagan con el resto de ciudadanos. Esta instrucción no ha sido bien recibida entre algunos ertzainas, que consideran que, como «primeros intervinientes», pueden salvar vidas tanto con el kit de sangrado como con la RCP.