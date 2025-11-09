El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Acto institucional para conmemorar el 181º aniversario de la Policía Municipal de Bilbao. Ayuntamiento

Condecoran a un mando de la Policía de Bilbao que faltó al respeto a ertzainas

Recibe un diploma dos meses después de ser denunciado por entrometerse ebrio en una actuación de la Ertzaintza en Basauri

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:13

El Ayuntamiento de Bilbao ha condecorado a un mando de la Policía Municipal que fue denunciado por faltar al respeto a unos ertzainas durante una ... actuación en Basauri, según ha podido saber este periódico. Habilitado como oficial de una de las unidades que controlan las ordenanzas, figura en la lista de los agentes reconocidos con diplomas por su «destacada implicación» en el operativo de seguridad de la final de la Europa League 2025.

