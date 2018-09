Un concierto con más de 1.000 artistas abrirá el Fair Saturday 2018 Benito Lertxundi / E. C. En el evento inaugural, el 23 de noviembre en el Bizkaia Arena, actuarán Benito Lertxundi, la soprano Marta Ubieta, la Banda Municipal de Bilbao y numerosos grupos corales del territorio OLATZ HERNÁNDEZ Miércoles, 19 septiembre 2018, 13:42

El Fair Saturday 2018 arrancará con un gran espectáculo. Más de mil artistas pasarán por el escenario del Bizkaia Arena el viernes 23 de noviembre ante un público de unas 7.000 personas. Entre los invitados están el cantautor Benito Lertxundi, la soprano bilbaína Marta Ubieta, la Banda Municipal de Bilbao, la Coral de Bilbao, el Coro Rossini, el Coro de la UPV/EHU y cientos de niños y niñas de los coros infantiles del territorio. Interpretarán un repertorio con canciones populares como 'Lau Teilatu' de Itoiz, 'Oh Fortuna' de Carmina Burana y 'We are the world' de Michael Jackson.

El Fair Saturday es una iniciativa solidaria y de promoción cultural que surgió en Bilbao como contrapunto al Black Friday. Por ello, todos los beneficios del evento irán destinados a la integración social de niños en riesgo de exclusión a través de la cultura, un programa que actualmente cuenta con unos quince niños. «Celebramos que en Bizkaia nos comprometemos con la creación artística y la cultura», ha explicado Itziar Rubio de Fair Saturday.

«Este es nuestro MTV»

En un año en el que Bilbao a atraído grandes eventos internacionales como la gala de los MTV o los '50 best', «es importante que también exportemos un proyecto que ha nacido aquí», ha apuntado el director de Promoción Exterior y Turismo de la Diputación de Bizkaia, Asier Alea. El año que viene Milán se sumará a la iniciativa y pronto el equipo viajará a Berlin y EE. UU: «Este es nuestro MTV, esperamos que en pocos años Fair Saturday sea una gran marca conocida en Boston y Nueva York, entre otros».

El concierto de Miribilla promete ser una gran fiesta en la que participarán grupos corales de todo el territorio. «Será un evento en el que se unirán arte, sociedad y la dimensión social del arte. Además será un espejo de la riqueza cultural que tenemos en Bizkaia», ha afirmado el gerente de la Sociedad Coral de Bilbao, Iñigo Alberdi. Para los grupos esta actuación será «un reto mayúsculo, en el que el objetivo es llenar el Bizkaia Arena». La concejala de Cultura, Nekane Alonso, también ha apelado al compromiso social y carácter solidario del proyecto: «Estamos orgullosos de que haya surgido en Bilbao y de que lo hayamos llevado al mundo».