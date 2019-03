El concejal 'rapero' de Bilbao, Francisco Samir Ladhou, lanza su mensaje: «No me vendo al 666» Ladhou, en un momento del vídeo. / Youtube «No vengo venderos humo/ no estoy en campaña/solo vengo a deciros quién os engaña», canta el edil, que da un buen repaso a la clase política en un vídeo colgado en Youtube S. VÁZQUEZ Sábado, 30 marzo 2019, 16:55

Francisco Samir Ladhou, portavoz de Goazen Ganemos Bilbao, ha lanzado un mensaje a la ciudadanía... a ritmo de rap. Como puede verse en un vídeo colgado en Youtube, no se le da mal lo del 'flow' y, por supuesto, no deja títere con cabeza con la letra del tema, titulado 'Ellos'. «No vengo venderos humo/ no estoy en campaña/ solo vengo a deciros quién os engaña», asegura Ladhou, que da un buen repaso a toda la 'casta'. Hay para todos: «ni Iglesias ni Rivera/ ni Sánchez ni Casado», va cantando el edil bilbaíno, quien proclama en el pegadizo estribillo «yo no me vendo al 666», en referencia a una clase política de la que tiene un pésimo concepto.

«No más mentiras/ ni tomaduras de pelo», reivindica antes de explicar que «los que van en contra/ son igual que los que mandan». Para terminar la canción, donde especialmente ataca a Podemos por apropiarse de la calle, Ladhou destaca que «conquistando lo local, vamos a cambiar el juego».