El hondureño Edwin Geovanny Castillo en una foto de archivo señala el piso del incendio del que rescató a una persona en marzo del año pasado en Labayru. Jordi Alemany

Conceden las medallas al mérito a los cinco ángeles de la guarda de 2025

Los galardones concedidos anualmente reconocen y premian valores como el compromiso, el altruismo y la generosidad en situaciones de especial vulnerabilidad

Leire Pérez

Leire Pérez

Bilbao

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:34

La directora general de Protección Civil y Emergencias del Gobierno central, Virginia Barcones y la delegada en Euskadi, Marisol Garmendia, entregaron ayer las medallas al mérito 2025. Los galardones concedidos anualmente reconocen y premian valores como el compromiso, el altruismo y la generosidad en situaciones de especial vulnerabilidad. Condecoran a personas que han puesto su vida en riesgo por ayudar a otras.

En este ocasión, los ángeles de la guarda fueron Martín Urieta, Maitane Txarterina y Diego Hermoso de Mendoza por su celeridad en la actuación para salvar la vida a un motorista accidentado en Santutxu en enero; el agente de la Guardia Civil, Juan Carlos Sánchez, por socorrer a una mujer que solicitaba auxilio en su domicilio de Ermua donde estaba siendo agredida; y Edwin Geovanny, que no dudó en coger una escalera para rescatar a una persona en un grave incendio ocurrido en Labayru en marzo del año pasado.

La delegada del Gobierno reconoció y agradeció la «actitud valiente y generosa» de los premiados. «Vuestras historias son diferentes, pero todas comparten un mismo hilo conductor: el de la humanidad que se moviliza ante el sufrimiento ajeno», destacó. Garmendia recordó que las cinco medallas entregadas están acompañadas de una «lección de humanidad, civismo y fraternidad». «Sigamos su ejemplo» invitó. «No pensemos en que esto de ayudar en una emergencia no va con nosotros, no es mi responsabilidad personal o institucional, sino que es siempre la del otro. Juan Carlos, Martín, Maitane, Diego y Edwin nos han demostrado que no es así, que ayudar y auxiliar al otro sí va con cada uno de nosotros», destacó.

Barcones insistió en que los premiados demostraron que «la protección civil es una responsabilidad colectiva, solo con autoprotección, prevención, formación y compromiso compartido podemos construir una sociedad verdaderamente resiliente».

Te puede interesar

