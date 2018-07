Se compran dentaduras postizas José Ibarrola. En la prensa vizcaína de hace un siglo aparecían broncas por el baile agarrado, coches fúnebres con caballos desbocados, chicas que se arrojaban a la ría por amor y hasta un mono ciclista en el Recalde Park Miércoles, 4 julio 2018, 01:27

Ha llegado el momento de retroceder un siglo. Bienvenidos a las noticias de julio de 1918, que nos muestran un Bilbao y una Bizkaia a veces sorprendentes en su diferencia y otras, extrañamente parecidos a los nuestros: como cada mes, copiaremos una selección procedente de 'El Pueblo Vasco' y centrada en los sucesos, los avisos oficiales y la publicidad de índole más local. No son todas las noticias de la misma fecha, sino que se fueron publicando a lo largo del mes correspondiente, y están tal cual, incluidos los títulos en negrita, con mínimas adaptaciones en la ortografía y la puntuación.

Intenta suicidarse arrojándose a la ría. Ayer, a las siete y media de la tarde, se hallaban en el muelle de la Sendeja Guillermo Fuentes, de 20 años; su novia, Petra Lozaga, de 19, y la madre del primero, Emilia López. Parece ser que la madre del novio no veía con buenos ojos los amores de los jóvenes y se oponía a que se casaran. Se suscitó entre los tres una pequeña disputa y Petra, en un momento de desesperación, se arrojó a la ría. Hubiera perecido ahogada si no la hubieran extraído del agua los tripulantes del balandro ‘Nueva Lequeitio’ Félix Urquide y Martín Zugastieta. El novio, visiblemente emocionado, sufrió un ataque de nervios. La joven Petra no sufrió lesión alguna y, después de cambiar de ropas, pudo regresar a su domicilio.

Aviso importante. Solo por 10 días, a contar del 3 al 14, estará un señor que compra dentaduras postizas, oro, plata, alhajas y toda clase de objetos antiguos. Horas de 12 a 14 en la Fonda La Guipuzcoana, calle Ledesma, 6. Tel. 1530. Recibe avisos para ir a domicilio.

Una mujer herida. En la casa de socorro del Ensanche fue ayer curada Paulina Echevarría, casada, de 41 años, de la probable cisura de la clavícula derecha, de pronóstico reservado. La lesionada declaró que dicha herida se la habían causado en la casa número 14 de la calle de la Laguna al arrojarla por las escaleras.

¿De quién es el baúl? En las oficinas de la Inspección de Vigilancia y a disposición de quien acredite ser su dueño, se encuentra un baúl que una carguera tomó en un chalet de Deusto para llevarlo a otro punto, cuyas señas se le olvidaron, en vista de lo cual depositó el baúl en la Inspección de Vigilancia.

Desgraciado accidente. A las once y media de la mañana de ayer ocurrió en la cuesta de Castrejana un sensible accidente que costó la vida al joven de veintiséis años Ángel Blanco Arrate, natural y domiciliado en esta villa. A dicha hora se dirigía hacia Bilbao el automóvil BI-660. El coche remolcaba a una moto side-car en la que iba montada la víctima. Como el auto traía una regular velocidad, al tomar una vuelta, la moto volcó, cogiendo debajo al joven Ángel y produciéndole heridas mortales de necesidad, a consecuencia de las cuales falleció poco después de ser conducido al hospital.

Por un baile. En la romería de Aracaldo se suscitó una discusión entre dos bandos, porque uno de ellos recriminaba el proceder del alcalde al permitir el baile en parejas unidas, en tanto que el otro lo aplaudía. Se suscitó una bronca ‘en do mayor’ que fue refrenada por los forales de Areta, los cuales detuvieron a Lázaro Bagarzutunduy, Cayetano Herreche, Máximo Beascoechea, Emeterio Ayestarán y José Salado.

De Eibar. ‘Higiene de obrero siderúrgico’. Con este título acaba de poner a la venta el distinguido doctor don Niceto Muguruza una obra que es un tratado completo de higiene para el obrero siderúrgico, a quien su lectura le interesa vivamente, por no decir que se le hace indispensable. Apremios de tiempo nos han impedido fijarnos detenidamente en su contenido. Al hacerlo, merecerá más amplio comentario obra tan interesante para el obrero eibarrés, a cuyo alcance está en las librerías de Eibar. Enhorabuena, don Niceto, así se hace patria (firmado: Joshe Mari).

Una víctima más de la barbarie partidista. El epílogo de los salvajes sucesos que se registraron la noche del sábado en la calle de Bilbao la Vieja y de los cuales fueron protagonistas nacionalistas y radicales tuvo lugar ayer a las 3 y media de la tarde en el Santo Hospital Civil de Basurto. A la hora citada falleció la infeliz joven L.F., a la que alcanzó un proyectil disparado por los bárbaros cuando se encontraba en el balcón de su casa, Bilbao la Vieja, 2 (...).

Si vuestra cocinera os dice que el combustol de Pina es malo, es que está vendida y debéis despedirla inmediatamente.

Santuchu por su patrona. Este vecindario, queriendo honrar la festividad de Nuestra Señora del Carmen, creyó oportuno dedicar su día por entero a las fiestas religiosas y aplazar las de carácter profano para hoy sábado, que se reunirán a la una de la tarde bajo los castaños de Churdinaga a despachar un suculento ágape. Al anochecer tendrá lugar en el ‘Puerto’ de Santuchu una romería nocturna, amenizada por una banda de música, tamborileros y corros de ciegos, a la que quedan invitados todos aquellos que no lo hayan sido por tarjetas. En los intermedios tendrá lugar un aurresku de honor y lucha greco-romana entre Noy, campeón de Santuchu, y Floren, de Matalobos, disputándose una copa donada por don José Bolibar. Terminará la fiesta con un concurso de belleza, al que ha prometido su asistencia lo más selecto de Santuchu y sus alrededores.

Una denuncia. Francisco Hernández Alcalde ha denunciado a la guardia municipal que, habiéndose quedado dormido en las escaleras de la casa número 14 de la calle Miravilla, le habían sustraído un pañuelo y 120 pesetas que en él guardaba. Sospecha que el autor de la sustracción será un tal Ruperto Bilbao, que estuvo almorzando con él momentos antes de dormirse.

Un buey desmandado. Al mediodía de ayer, un aldeano conducía por la calle de Bailén un buey atado con una cuerda. Inopinadamente, el manso se desmandó y en su carrera derribó al aldeano, que en vano intentó sujetarle. En la calle de San Francisco, el buey acometió a una panadera, derribándola. Un grupo de jóvenes consiguió sujetarlo y entregarlo a su dueño. Afortunadamente, no ocurrieron desgracias.

No deje usted de ir hoy al Recalde Park y tendrá usted resuelto el problema de divertirse casi sin costarle nada. Podrá usted ver a Giuseppe Spinetto con su colección de 65 animales amaestrados, gran éxito del mono ciclista, conciertos por un notable sexteto, cine al aire libre, ‘hombre al agua’, skating ring e infinidad de recreos, gran servicio de bar. Se proyectará la graciosísima película ‘Charlot en el balneario’. El artista trabajará a las 7 de la tarde y 11 de la noche. Entrada, 0,25 céntimos.

El dolor de muelas se calma en el acto con Licor Chino. Frasco, 70 céntimos. La Cruz Roja, Estación 2, farmacias y droguerías.

Un suicidio. Próximamente a las doce de la mañana de ayer se desarrolló un sangriento suceso en la casa número 2, piso segundo, de la calle de la Laguna. Ventura Díaz, de 26 años, ebanista, natural de Bilbao y domiciliado en dicha casa, se disparó varios tiros en la cabeza con una pistola automática. Para llevar a cabo tan trágica determinación, se encerró en una habitación del piso, atando el picaporte con una cuerda (...). En uno de los bolsillos de las ropas que vestía Ventura se le encontró una carta en la que se despedía de su esposa, Ramona Martínez, con la que recientemente se había casado, de su madre y de sus sobrinos. Se supone que el desgraciado se hizo los disparos por ciertas contrariedades y reveses de la vida. Ventura falleció a las tres menos cuarto de la tarde, en la Casa de Socorro (...).

Ayer, en Indauchu. El cartel de matadores anunciado para la novillada de ayer sufrió variación debido a que el gobernador civil, señor Perea, prohibió actuar a los infantiles Amorós y Romerito, velando por el prestigio de la ley. Despacharon, en cambio, los cuatro erales de Terrones los diestros locales Cámara y Arratianito, que estuvieron trabajadores y con deseos de agradar, lo que consiguieron en algunos momentos. La concurrencia, como para llenar una media plaza (firmado: Rehiletillo).

Un escándalo. Ayer tarde se promovió un fuerte escándalo en la Plaza del Mercado del Ensanche. Fue la protagonista del suceso Brígida López Ruiz, la cual, después de poner el grito en el cielo y agotar todo su vocabulario de insultos contra Jesusa Satrústegui, intentó agredirla con un cuchillo (...). La belicosa ha sido puesta a disposición del juzgado.

Dos mitins suspendidos. El mitin anunciado ayer por los metalúrgicos y que debía haberse celebrado a las tres y media de la tarde en Baracaldo fue suspendido, en atención, principalmente, a que a la misma hora comenzaba en la citada anteiglesia de Baracaldo la romería del Carmen. Quisieron trasladarlo a la mañana, pero también desistieron de esto, en consideración a que estaba pedido el local de la Casa del Pueblo por los obreros ebanistas.

Contra un tabernero. En Zalla, Pablo Carcallanes y Pedro Requena entraron en el establecimiento de bebidas de Sinesio Orive, donde tomaron una ‘ligera’ consumación que en el momento de pagarla estimaron demasiado cara. Hubo discusiones vinateras entre el tabernero y sus clientes y a ellas pusieron término los últimos, que estimaron más lógico que pagar en moneda hacerlo ‘en efectivo’ y la emprendieron a golpes con el mesonero. Este resultó con un ojo arrugado y la nariz a la funerala. Los morosos fueron detenidos por los forales.

Los dentífricos alemanes pretenden sugestionar al público español con fascinadores envases, sin preocuparse de la calidad del contenido; el Licor del Polo, encerrado en modesto envase, tiene acreditados sus efectos y bondades durante tres generaciones. Frasco, 1,50 pesetas.

Caballos desbocados. El joven Antonio Alonso Velasco, de 27 años, guiaba ayer tarde un coche-furgón de una agencia funeraria tirado por dos caballos. Al llegar a la Alameda de Urquijo, las caballerías, desbocadas, emprendieron vertiginosa carrera. La alarma que se produjo fue enorme. Al cruzar los caballos por la calle de Concha, Antonio, que iba en el pescante, cayó al suelo y el coche pasó por encima de su cuerpo. Los animales aún siguieron galopando hasta la Casilla, pero, frente a la casa número uno de Iturrigorri, la carroza volcó y allí pudieron ser detenidos los caballos. El cochero fue conducido en un coche de punto al cuarto de socorro del distrito, donde se le apreciaron las siguientes heridas: una contusa en la región superciliar izquierda, fuertes contusiones con intensa inflamación en la pierna derecha y rodilla, probable fractura del pie y gérmenes de conmoción cerebral de pronóstico reservado.