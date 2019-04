Comida antes de la Última Cena

Quedan todavía muchos ensayos antes de la Última Cena del Jueves Santo, pero este sábado tocaba la comida de los 'Jesuses' de Balmaseda. Un ritual que lleva organizándose desde 2004, con la misma solemnidad con la que Jesucristo será conducido y crucificado en el monte Calvario, acto con el que se rematará el Vía Crucis más espectacular de cuantos se celebran desde hace siglos en Euskadi.

Gonzalo Menéndez, un joven de 29 años al que le ha tocado este año el papel protagonista, se ha enfrentado a su primer gran desafío. Era su prueba de fuego. Lo sabía y lo tenía bien asumido y, por lo visto, le han servido bandeja de plata. Menéndez parecía que llevase años trabajándose el papel. Ni un asomo de nervios y dudas. Todo aplomo y seguridad. Tras abordar en solitario la preparación de los minuciosos diálogos, se ha plantado, al mediodía, cara a cara, con quienes le acompañarán en el Juicio a los Sacerdotes y la Última Cena.

Entonces será ante el escrutinio del numeroso público que invadirá las calles de la villa más antigua de Bizkaia. Este sábado ha sido ante unos pocos, pero sus palabras han sonado auténticas, profundas y sentidas. Sobre todo, cuando se ha escuchado, entre bambalinas, el '¡Levantaos, la hora ha llegado!'. Cerca de él, el director creativo de la Pasión Viviente, José Ángel Ramón, 'Zarra', no le perdía de vista, y vigilaba todos sus pasos. Por sus gestos, recibió la total aprobación.

Todos apoyando a Jesús

La 'función', llevada a cabo durante casi una hora en los locales parroquiales, ha acabado entre abrazos, apretones de manos y más de un aplauso. Todos apoyando a Jesús, que es de lo que se trataba. Un año más, entre ese público figuraban 36 'Jesuses' que antes que Menéndez cargaron con la cruz y la pesada responsabilidad del cargo. Por allí han aparecido José Luis Suárez, el de mayor edad de cuantos han protagonizado el papel. Luce 90 espectaculares años y lo ha escenificado en dos ocasiones, en 1955 y 1957. En 1956, recordaba, su mujer, Isabel Iturbe, hizo de Verónica. También acudió Eusebio Marcos, el Jesús de 1952. «Antes había mucha más devoción. La gente lloraba que se mataba a tu paso», asentía mientras aseguraba que la víspera de la Semana Santa de 1951 llovió tanto que tuvo que suspenderse la procesión. Fue la última vez que pasó algo semejante. Al año siguiente, 'retomó' el papel, ya sin agua de por medio.

La Procesión es una de las joyas de Balmaseda. Y su historia es orgullo para todos sus vecinos. Se cuentan «vivos» 54 'Jesuses', según ha recordado Dani Santamarina, el Mesías de 2004, fecha de cuando arrancan estos encuentros. «Se trata de arropar al de cada edición. Se te ponen los pelos de punta, porque te vienen muchas cosas a la cabeza. Yo recuerdo la Oración del Huerto. Lo del Jueves Santo es más emotivo. Toda la fuerza recae en el poder del diálogo, en las palabras. Lo del Viernes es ya, si quieres, más físico, pero curiosamente también más llevadero».

A su lado, Menéndez asentía: «Lleva toda la razón. El Jueves Santo es lo más sentido y complicado, y lo que más sentimiento conlleva. Podríamos decir que la carga emotiva representa el 95% del esfuerzo y que el Viernes Santo solo supone el 5%, pero de físico. Voy a cargar con un fuerte peso, pero son los demás los que te llevan». Menéndez tiene mucho terreno ganado. Su tío, del mismo nombre y apellido, fue el Jesús de 1990. «Yo solo tenía 10 meses», detalla.

Casi todo queda en familia. «Cuando me lo plantearon, me dio mucho respeto», confiesa. «En los ensayos en los que estás tú solo no te acabas de meter en situación. Nadie te replica. Se trata de dar forma al diálogo. Es cuestión de machacar, machacar y machacar el texto. Y a base de repetir y repetir... Ahora, ya aprendido, ya no pienso en el diálogo. Te sale solo. Tanto, que te sorprendes a ti mismo recitándolo», ha reconocido.

El año pasado, Gonzalo fue el apóstol que llevaba el palo. Es el mismo papel que repiten todos los que hacen de Jesús al año siguiente, antes de copar todo el protagonismo. Pero cada vez queda más cerca su gran día. Solo 11 para que Menéndez salga a escena. Este sábado ha comenzado a familiarizarse de veras. Primero ha arrancado con los ensayos colectivos, luego ha tocado sesión fotográfica frente a la iglesia de San Severino junto al resto de 'Jesuses', después han tomado un pote y, al final, han acabado con la tradicional comida. La misma que lleva 15 años celebrándose. Es la previa a la Última Cena. «¿Qué vamos a comer. Pues ni lo sé. Será en un txoko y por ahí andan preparando el menú algunos 'Jesuses'». La verdadera sustancia está por llegar.