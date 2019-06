Los comercios vizcaínos adelantan las rebajas al viernes con descuentos del 30% Los descuentos alcanzarán en muchos casos el 50% para paliar las malas ventas registradas en el primer trimestre del año. / IGNACIO PÉREZ Mientras las grandes cadenas esgrimen la «oportunidad» de la medida, los pequeños negocios confiesan que lo hacen «por «necesidad» LUIS GÓMEZ Lunes, 24 junio 2019, 20:05

La medida no es nueva. Por tercer año consecutivo, la mayoría de grandes y pequeños comercios vizcaínos adelantarán varios días el inicio de las tradicionales rebajas de verano. No arrancarán, por tanto, el 1 de julio, como venía siendo habitual hasta 2017, sino que comenzarán a aplicar descuentos mínimos del 30% el próximo viernes para aprovechar el tirón del primer fin de semana. La razón no es otra que captar las compras de miles de ciudadanos antes del inicio del primer éxodo vacacional del verano. Además, hay otro factor en juego de gran importancia: el siguiente sábado -6 de julio- la inmensa mayoría de establecimientos permanecerán cerrados ya a la tarde, coincidiendo con el horario de verano, después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco respaldara las pretensiones de las centrales sindicales para que los empleados del ramo textil -mujeres mayoritariamente- trabajarán solo las mañanas sabatinas de julio y agosto.

Casi todos los establecimientos inundarán, por tanto, el día 28 sus escaparates con tentadoras ofertas para seducir a los clientes y paliar las malas ventas registradas en el primer trimestre del año. El presidente de Cecobi, Pedro Campo, achacó recientemente la «apatía del consumo» a la «preocupación ciudadana» por la celebración de dos convocatorias electorales «en el plazo de solo un mes». Sin embargo, las razones por las que el gremio se ha volcado de lleno en el adelanto de las rebajas son de «muy distinta índole», según Jorge Aio. Mientras las grandes cadenas esgrimen el «interés y la oportunidad» de la medida para hacer caja, la mayoría de los «pequeños comerciantes lo hará obligado, por necesidad. Simplemente, no nos queda otra», confiesa el gerente de BilbaoCentro.

«'Efecto calendario'»

Tanto El Corte Inglés como la totalidad de enseñas de Inditex y marcas como Cortefiel, Mango, Desigual o El Ganso darán el pistoletazo de salida con descuentos que en muchos casos alcanzarán el 50%. Creen que el «'efecto calendario'» aconseja «adaptarse a las circunstancias» para no perder las ventas «de la mucha gente que se va de vacaciones el próximo fin de semana y ya no va estar aquí el lunes».

«A los más pequeños, en cambio, no nos queda más remedio que seguir la estela de los grandes, aunque lo razonable sería volver al sistema anterior», plantea Aio. En línea con las críticas vertidas por la patronal del comercio vizcaíno, arrecian las voces entre los negocios minoristas en contra de la liberalización total de las rebajas promulgadas en su momento por el Gobierno de Mariano Rajoy y reclaman la «revocación» de un «acuerdo que no trata a todos por igual. Aquello fue un absoluto error que se hizo únicamente para favorecer a los grandes operadores».

Gerardo Pedrosa, propietario del negocio de moda masculina del mismo nombre, coincide en que las rebajas no les han hecho «ningún favor». No obstante, muchos de sus colegas han adelantado el periodo de ofertas con la celebración de «ventas privadas especiales» a los mejores clientes.

============VO.IN08 PIE (A) (46209553)============

:: Ignacio Pérez

============VO.IN02 TIT (41) (46209552)============

============VO.IN22 DESPIECE Tit (16) (46209550)============

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

============VO.IN40 FICHA Cab (10) (46209556)============

la clave

============VO.IN09 SUMARIO (15) (46209551)============

Xxxxxxxxxxxx

============VO.IN09 SUMARIO Data (46209557)============

Nuevas estrategias

Los pequeños negocios adelantan los descuentos con ventas especiales a sus mejores clientes