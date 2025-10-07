El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los amarristas aseguran que cada vez quedan menos barcos en el puerto getxotarra. Luis Ángel Gómez

Comercios del Puerto de Getxo trabajan desde hace 9 meses sin pagar alquileres

Propietarios de tiendas y amarristas advierten de que «esto se veía venir, aquí no paga nadie», una evidencia de la nefasta gestión de la instalación

Luis Gómez

Luis Gómez

Martes, 7 de octubre 2025, 01:10

La renuncia de Abra Getxo Port (AGP) a la gestión del Puerto Deportivo ha puesto al descubierto la nefasta gestión de la concesionaria desde que ... asumió hace casi diez meses la explotación de las instalaciones portuarias: ninguno de los diez comercios operativos en la lámina de agua ha abonado los alquileres correspondientes durante este periodo de tiempo sin que nada ocurriese.

