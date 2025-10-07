Comercios del Puerto de Getxo trabajan desde hace 9 meses sin pagar alquileres

La renuncia de Abra Getxo Port (AGP) a la gestión del Puerto Deportivo ha puesto al descubierto la nefasta gestión de la concesionaria desde que ... asumió hace casi diez meses la explotación de las instalaciones portuarias: ninguno de los diez comercios operativos en la lámina de agua ha abonado los alquileres correspondientes durante este periodo de tiempo sin que nada ocurriese.

Los establecimientos, entre los que figuran tiendas dedicadas a la venta de ropa y talleres especializados en la reparación de barcos, han confirmado a este periódico que han vivido la mayor parte de estos meses «en una especie de limbo», que ignoran hacia dónde les conducirá. «No llegamos a firmar ningún contrato y hemos tirado para adelante sin costear los alquileres», han insistido.

Los responsables de la concesionaria han declinado realizar cualquier comentario a EL CORREO. «Estamos muy doloridos y ya no pintamos nada», se limitaron a decir ayer. Incluso pasaron de puntillas sobre la posibilidad de que el Consistorio getxotarra pueda imponerles una sanción tras desvincularse del proyecto. «Ellos dirán lo que tengan que decir», insistieron sin entrar a valorar, asimismo, nada acerca del compromiso de los 21 millones de euros comprometidos para acometer la reforma de las instalaciones y los pantanales.

Lo único que saben los comerciantes es que su contrato caducaba en principio el próximo 31 de diciembre. Sin embargo, tras la renuncia de la adjudicataria se abre un escenario de «absoluta incertidumbre».

«Los cines necesitan reformas»

Algunas empresas como la que explota el complejo cinematográfico han asegurado que mantendrán la actividad seis meses más a la conclusión del periodo inicialmente establecido. Por lo tanto, varias compañías continuarán como mínimo hasta principios del próximo verano, pero a cambio de recabar el apoyo económico del Ayuntamiento. «Las salas necesitan una reforma urgente. Llevan sin rehabilitarse varias décadas y se encuentran en bastante mal estado», ha advertido Alfonso Benegas, presidente de los cines vascos, sorprendido aún por la marcha de Abra Getxo Port. «No sé cómo va a acabar esto», alerta.

Ninguna de las fuentes consultadas por este periódico ha determinado los alquileres a los que tendrán que hacer frente. «Vivimos un momento de enorme inestabilidad. Ignoramos qué va a ser de nuestro futuro, pero al Puerto, y por tanto también al Ayuntamiento, le interesa que el espacio no se quede vacío porque la sensación de orfandad sería terrible».

A la crisis se ha sumado la asociación de amarristas, cuyos miembros recordaron ayer que la marcha de barcos sigue creciendo. «Este fracaso se veía venir. Estaba mascadísimo. Aquí ya no paga nadie. Hasta dudamos de si AGP ha abonado los 1,2 millones de canon anual», subrayaron tras calcular, al menos dos años como mínimo, para proceder a la convocatoria de un nuevo concurso público. Entre los pocos comerciantes que quedan en pie subyace el ánimo de continuar, pero temen meterse en «inversiones que no ven nada claras. A estas alturas, no sabemos si vamos a seguir aquí dentro de tres meses. Muchos ni nos planteamos acometer reformas. Solo podemos pensar en el día a día», esgrimen.