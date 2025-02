Los comercios de la plaza del Ensanche pierden un 30% del negocio

A los comerciantes de la plaza del Ensanche no les ha quedado más remedio que acostumbrarse a ver pasar delante de sus estrechas aceras a cada vez menos clientes. Entre las «tremendas» obras del parking, que arrancaron el pasado abril, y la proliferación de andamios ... enfrente de sus negocios por parte de diferentes comunidades de propietarios, el sector asiste preocupado a una importante caída de las ventas. Calculan que la facturación se ha desplomado el último año entre un 20% y un 50%, y reclaman al Ayuntamiento que acelere «todo lo posible» el desarrollo de los trabajos.

Vanesa, propietaria de la tienda de chucherías Bubble by Vane, asegura que ha perdido el 50% de la facturación, por lo que se ha visto obligada alquilar un local más barato. «La anterior renta era inviable. Llevo desde junio sin cobrar. Desde que han empezado las obras me da para pagar el alquiler, la cuota de autónomos, el género que despacho.... Pero también tendré que cobrar, ¿no?», subraya, mientras lamenta el impacto económico sufrido en la zona. «Sabemos que hay que hacer obras, pero esto parece una yincana: andamio, andamio, andamio, andamio... Antes venía la gente los sábados con el coche, ya comía aquí y se iba a hacer unos recaditos. Pero sin parking, nadie se acuerda de nosotros. Esto parece un desierto», reprocha.

Enrique Thate y sus hermanos Carmen y Alfredo, propietarios del restaurante alemán Ein Prosit, han tenido que idear «un 'plan B'» y montar una tasca en Licenciado Poza para contrarrestar el descenso de ingresos, que cuantifican entre un 35% y un 40%. «Lo hemos notado mucho. El bajonazo es brutal y no nos libramos ningún negocio. Afecta a la hostelería y al resto de comercios», detalla.

A escasos metros, Ainara Cermeño, propietaria de la peluquería Im Miu, echa en falta la gran cantidad de clientas procedentes de fuera de Bilbao que peinaba antes. «Ahora nos vienen las mujeres que quieren venir, casi todas con cita previa, pero hemos perdido a esas mujeres de paso», lamenta, lo que supone en torno a un 20% de sus ingresos. «Lo peor es que esto nos va a llevar como mínimo dos años y medio, si no son más», alerta.

«No podemos contratar»

En Falstaff Moda, establecimiento dirigido por madre e hija y especializado en la venta «bonita» de ropa de mujer, aguantan como pueden el temporal, pero a costa de redoblar la jornada laboral. «Nos mantenemos, más o menos, en las cifras del ejercicio anterior, pero no hemos podido contratar a una empleada, como queríamos, porque estamos un poco asustadas», reconocen.

A los problemas económicos Leire Lumbreras, propietaria de la farmacia del número 18 de Colón de Larreátegui, suma la «falta de compromiso» y dejadez del Ayuntamiento. «Hay ruidos constantes y porquería por todas partes. Cambiaron de concejal de Comercio (Xabier Ochandiano) y no sabemos ni quién es la nueva edil. Por aquí no puede pasar una máquina limpiadora, pese a estar lleno el lugar de pises, colillas, vasos...», se queja Lumbreras, que arremete contra la gestión de Juan Mari Aburto. «Lo que me joroba es que no haya un seguimiento de todo lo que nos prometió. Solo pedimos más limpieza, más luz, más seguridad y menos suciedad. Que se preocupen de nuestros problemas porque los robos de carteras están a la orden del día», reivindica Lumbreras, que admite haberse dejado en el camino una cuarte parte del negocio.

«El elevado ruido tampoco es agradable. Tenemos que cerrar la puerta si queremos hablar con los clientes o por teléfono», explican en la floristería Bilbao Gandarias. «Mantenemos a una clientela fiel, pero nos afectan las vibraciones», se quejan en la peluquería Alaine Bermejo. Tras unas «buenas navidades», en Lautxo viven en estos momentos un periodo «algo más flojo» que compensan con el incremento del negocio en el local de El Arenal.