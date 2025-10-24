El comercio se viste de gala 26 edición de los premios que concede Cecobi al comercio de Bikaia en el Palacio de Euskalduna que reunió a más de trescientos invitados

Tomás Ondarra Viernes, 24 de octubre 2025, 22:16

Más de 300 invitados se dieron cita en el Palacio Euskalduna para asistir a la 26ª edición de los Premios Cecobi (Confederación Empresarial de Comercio de Bizkaia), presidida por María López Negrete. La gala, presentada por Xabier García Ramsden, comenzó con la intervención de la presidenta de Cecobi y de Javier Hurtado, consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco y en ella se entregaron cinco Premios Comarcales, que recayeron en Joyería Presa, Cerebrito Pérez, Modas María Ángeles, Pastelería Bidaguren y N&G Cocinas. También se entregaron cuatro Premios Especiales: Trayectoria profesional: Mosel, representada por Elena Álvarez de Arcaya; Relevo generacional: Librería Cámara, recogido por Javier Cámara y María del Carmen Tobalina; Innovación: Patxes, cuyo galardón reecogió Alejandro Pacheco, Ezra Pacheco y Aitana Larrinaga y premio Made in Bizkaia: Ene Gertu, representada por Nagore de la Torre.

Entregaron los premios Javier Hurtado; Elixabete Etxanobe, diputada general de Bizkaia; las alcaldesas Amaia del Campo (Barakaldo) y Amaia Agirre (Getxo); el alcalde de Trapagaran, Miguel Ángel Gómez Viar; el teniente de alcalde de Gernika, Iñaki Gorroño; la concejal en Bilbao, Kontxi Claver; Amaia Ruiz, directora comercial de EL CORREO; Txema Gutiérrez y los miembros de Cecobi María López Negrete, José Miguel Lanzagorta, Pedro Campo, Mikel Gómez, Alberto Ruiz, Cristina Delgado, Txomin Telletxea, Javier Losada y Arantxa Prieto.

Al acto acudieron la alcaldesa de Portugalete, María José Blanco; Juan Agustín Aizpuru, alcalde de Usansolo; Rafael Gardeazabal, presidente de Bilbaodendak; Iñigo Urkitza, Antonio Seco, Daniel Gascón, Cristina Delgado, Gorka García Barturen, Julián Gómez, Julia Diéguez, Julio Aristín, Juan Ignacio Zudaire, Guillermo Buces, Fran Azpiazu, Nerea Ruiz, Torivio Martín, Begoña Martínez, Xabier Martín, Susana Alaguero, Janire Torvisco, Luis Arbiol, Sofía Mendizábal, Xabier Olmo, Katia Minteguia, José Cobo, Javier Garcinuño, Juanma Bilbao, Keltse Castillo, Itxaso Díaz de Lezana, Rafael Arberas, Juan Alberto Viejo, de EL CORREO; Guillermo Gutiérrez, Mónica Barrio, Laura Segura, Pedro Blanco, Nerea Ruiz, Begoña Castillo, Esther Eguzkiagirre, Rocío Fernández, Celia Arbizu, Eduardo Miguel, Félix Hoyos, Alexia Sarmiento, Albert Soro, Marta Martínez, Jaime Meler, Beatriz de la Peña, Gotzone Eguskiza, María Crespo, Manuel Barra, María Ángeles Zubizarreta, Alfonso, Xabier y Endika López.

