Comerciantes bilbaínos critican al Ayuntamiento por comprar en Amazon

Comerciantes bilbaínos acusan al Consistorio de «perjudicar y marginar» a los negocios locales y favorecer al gigante electrónico tras gastar 3.296 euros desde 2021

Luis Gómez

Luis Gómez

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:16

Comenta

Comerciantes bilbaínos han acusado al Ayuntamiento de «perjudicar» a los negocios locales al realizar compras en Amazon, por valor de 3.296 euros entre 2021 ... y 2024. pese a que los establecimientos «de aquí» ofertan en muchos casos los mismos artículos a «precios más bajos». El presidente del Mercado de La Ribera. Asier Beato, ha denunciado la «escasa ejemplaridad» de los responsables municipales al acudir a grandes compañías que tributan fuera de nuestro territorio. Nos duele que compre en Amazon y no en comercios de la ciudad».

