Comerciantes bilbaínos critican al Ayuntamiento por comprar en Amazon

Comerciantes bilbaínos han acusado al Ayuntamiento de «perjudicar» a los negocios locales al realizar compras en Amazon, por valor de 3.296 euros entre 2021 ... y 2024. pese a que los establecimientos «de aquí» ofertan en muchos casos los mismos artículos a «precios más bajos». El presidente del Mercado de La Ribera. Asier Beato, ha denunciado la «escasa ejemplaridad» de los responsables municipales al acudir a grandes compañías que tributan fuera de nuestro territorio. Nos duele que compre en Amazon y no en comercios de la ciudad».

La Asociación de Comerciantes del Mercado de la Ribera ha criticado la adquisición de un carro de la compra el pasado julio por parte de Bilbao Zerbitzuak, dependiente de la concejalía de Salud y Consumo, que se le estropeó a una cliente mientras hacía compras en el mercado de abastos. «¿Lo compró en El Equipo de Viaje, situado a unos 50 metros del mercado? No. ¿Lo adquirió en otro comercio de la ciudad? Tampoco. ¿Lo compró en Amazon por ser más barato? No, pagó un 11% más -detalla Beato- que el artículo de mayor precio que aparecía en la web de El Equipo de Viaje».

28 operaciones

Desde 2021 el Consistorio ha realizado 28 compras en Amazon. Desde cargadores de ordenadores portátiles a taquillas para semimáscaras para el crematorio, portabidones para enterradores, ventiladores...

Responsables de Salud y Consumo consultados por este periódico han restado importancia a las compras realizadas «de forma online» por Bilbao Zerbitzuak en 2024. Esgrimen que representan «tan solo» un 1,69% del importe de los contratos menores y un 0,37% del total de la contratación de la entidad. «Se trata de compras puntuales y de escasa cuantía efectuadas para atender necesidades sobrevenidas y no planificables en el marco legal y con plena transparencia».

Portavoces de Bilbao Zerbitzuak reiteraron ayer su compromiso de «priorizar, siempre que sea posible», las adquisiciones a través del comercio local de la ciudad, «en coherencia con su vocación de servicio público y proximidad». El Ayuntamiento, indicaron fuentes municipales, ha trasladado, asimismo, este compromiso a BilbaoDendak.

Asier Beato, sin embargo. opina que el Consistorio debería hacer más hincapié en la defensa de los establecimientos de cercanía y no alentar «en ningún caso» la compra en el mayor comercio electrónico del mundo.