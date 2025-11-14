El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Yolanda García Llamas y Carlos Fernando Jurado imparten una sesión en el ambulatorio de Bombero Etxaniz J. M.

Combatir la diabetes en compañía y con actitud

En el Día Mundial de la Diabetes EL CORREO asiste a una sesión grupal de Paziente Bizia -Paciente Activo, donde se enseña a convivir con la enfermedad

Juncal Munduate

Juncal Munduate

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:45

Comenta

Hace ya cuatro años que a Marian Galán le diagnosticaron diabetes tipo 2. Es una de las 172.000 personas que padecen esta enfermedad en ... Euskadi, donde cada año se detectan cerca de 9.000 nuevos casos, la mayoría de este segundo tipo. La noticia, recuerda, le cayó como un jarro de agua fría. «Fue un disgusto de la leche, pero lo asimilé enseguida. Al final no puedes resignarte a la enfermedad, sino aceptarla», relata con serenidad. Por suerte, Marian no vive la enfermedad en soledad. Desde hace un tiempo participa en los talleres gratuitos de Osakidetza Paziente Bizia-Paciente Activo, unas sesiones grupales dirigidas tanto a personas con diabetes tipo 2 como a sus cuidadores. Durante algo más de dos horas, comparten inquietudes, dudas y miedos con quienes están en su misma situación, al tiempo que aprenden cómo convivir mejor con la enfermedad. En la víspera del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra hoy, CORREO asistió ayer a una de estas sesiones en el ambulatorio de Bombero Etxaniz, en Bilbao.

