Directo Una colisión múltiple en la recta de Max Center causa importantes retenciones sentido Cantabria

Una colisión múltiple en la recta de Max Center causa importantes retenciones sentido Cantabria

Iker Álava

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:53

Un accidente en la recta del Max Center, en el que se han visto implicados varios vehículos, está provocando importantes retenciones en sentido Cantabria y que ya afectan al puente de Rontegi. Dos carriles permanecen cortados en estos momentos. Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el siniestro ocurrido en la A-8 a su paso por Barakaldo se ha producido sobre las 14.20 horas y como consecuencia de la colisión «hay algún herido». Hasta el lugar se han desplazado Ertzaintza, dotaciones de Bomberos y sanitarios.

Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .

