Una colisión múltiple en la recta de Max Center causa importantes retenciones sentido Cantabria
Iker Álava
Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:53
Un accidente en la recta del Max Center, en el que se han visto implicados varios vehículos, está provocando importantes retenciones en sentido Cantabria y que ya afectan al puente de Rontegi. Dos carriles permanecen cortados en estos momentos. Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el siniestro ocurrido en la A-8 a su paso por Barakaldo se ha producido sobre las 14.20 horas y como consecuencia de la colisión «hay algún herido». Hasta el lugar se han desplazado Ertzaintza, dotaciones de Bomberos y sanitarios.
🚨Accidente entre varios vehiculos en la BI-10 (A-8) Pk 123 Barakaldo > Cantabria. ❌2 carriles CORTADOS. Retenciones afectan a la N-637— Trafiko (@trafikoaEJGV) November 6, 2025
☎️011#TRAFIKOA pic.twitter.com/WW6QLUARcw
En actualización
La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.
EL CORREO ON+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .
En actualización
Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .