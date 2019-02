Salesianos admite que conocía las denuncias por abusos sexuales de 'don Chemi' desde 1989

Giro de 180 grados en la postura de los Salesianos de Deusto con respecto a las denuncias de abusos físicos y sexuales contra el exreligioso José Miguel San Martín Unamuno, 'don Chemi'. Mediante un comunicado emitido en la mañana de este viernes, el colegio ha reconocido que supo de dos casos en 1989 y que la salida del exmaestro en 1990 estuvo relacionada con los supuestos sometimientos sexuales.

En los últimos días, el actual director había asegurado que, «por el momento», no había conocimiento de que 'don Chemi' hubiera sido denunciado hace ahora 30 años por ninguno de sus alumnos y apelaba a darle continuidad a la investigación abierta. Hasta el momento se han recogido 21 acusaciones ante la Ertzaintza, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra. Los Salesianos entonan ahora el 'mea culpa' y admiten que no estuvieron a la altura. «Nuestra actuación fue a todas luces insuficiente, por esta razón reiteramos nuestra petición de perdón por no haber actuado entonces con la diligencia que la gravedad de estos casos requería», afirman. «No podemos siquiera imaginar el dolor y la rabia que han podido sufrir durante todo este tiempo», añaden. Y rematan con un contundente reconocimiento de responsabilidad: «A los hechos denunciados y que estamos conociendo se unen más de treinta años de condena en silencio, lo que hace más grave, si cabe, los sentimientos de amargura e incomprensión».

El colegio informa también de que va a crear una comisión, con psicólogos y personal especializado, para intentar arropar a las víctimas.

El núcleo central de los denunciantes ha asegurado a EL CORREO que el comunicado salesiano es «un paso en la buena dirección», pero lamentan que sea «del todo insuficiente». A su juicio, «el colegio supo antes de 1989 lo que pasaba y no hizo nada». Ademas, se preguntan por qué motivo los responsables de entonces no llevaron a la Justicia a 'don Chemi', tal y como era su deber. «En cierta forma están reconociendo que le encubrieron», añaden.