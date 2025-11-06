El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Primitiva del jueves: comprobar resultados del 6 de noviembre
Miren Arzalluz, Leixuri Arrizabalaga, Juan Mari Aburto, Gorka Martínez y Marta Blávia.

Miren Arzalluz, Leixuri Arrizabalaga, Juan Mari Aburto, Gorka Martínez y Marta Blávia. Maika Salguero
La Mirilla

La colección se renueva

El Museo Guggenheim Bilbao presenta una mirada renovada a sus fondos con importantes donaciones internacionales

Tomás Ondarra

Tomás Ondarra

Jueves, 6 de noviembre 2025, 21:57

Comenta

El Museo Guggenheim Bilbao presentó este jueves la nueva configuración de la muestra Obras de la Colección del Museo Guggenheim Bilbao, patrocinada por la Fundación ... Bancaria BBK. Esta exposición, que podrá visitarse en la tercera planta del Museo, ofrece una mirada renovada a los fondos de la institución. La actualización responde a la ampliación reciente de la colección, resultado tanto de la adquisición de nuevas piezas como de importantes donaciones y depósitos que refuerzan la riqueza y diversidad del conjunto. Entre las incorporaciones más destacadas figuran las generosas donaciones de la D. Daskalopoulos Collection y la Fundación Al Held, así como el depósito a largo plazo de 53 obras procedentes de la colección de Inge Rosenstock.

