La colección se renueva

El Museo Guggenheim Bilbao presentó este jueves la nueva configuración de la muestra Obras de la Colección del Museo Guggenheim Bilbao, patrocinada por la Fundación ... Bancaria BBK. Esta exposición, que podrá visitarse en la tercera planta del Museo, ofrece una mirada renovada a los fondos de la institución. La actualización responde a la ampliación reciente de la colección, resultado tanto de la adquisición de nuevas piezas como de importantes donaciones y depósitos que refuerzan la riqueza y diversidad del conjunto. Entre las incorporaciones más destacadas figuran las generosas donaciones de la D. Daskalopoulos Collection y la Fundación Al Held, así como el depósito a largo plazo de 53 obras procedentes de la colección de Inge Rosenstock.

Con esta nueva presentación, el Museo reafirma su compromiso con la difusión y conservación del arte contemporáneo, ofreciendo una experiencia en constante evolución que refleja la vitalidad y el crecimiento de su colección.

Miren Arzalluz, directora general del Museo Guggenheim Bilbao, presentó la exposición, acompañada por Xabier Sagredo, presidente de la Fundación BBK; Marta Blávia, comisaria de la exposición; Gorka Martínez, director general de la Fundación BBK; Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao; Leixuri Arrizabalaga, diputada de Cultura;

También asistieron Javier y Álvaro Díaz de Lezana, Mariapi Alza, Edurne Davalillo, Jesús Elizalde, Carmen González, Josune Carranza, Juan Mari Gastaca, Carlos Iturriaga, Pilar Gimeno, Begoña y María Jesús Cava; Chus y Mari Cruz Navarro, María Ángeles Izquierdo, Emilia Coca, Joan Ander y Gorka de las Fuentes, María Ortiz de Latierro, Ana Ubieta, Julio Aristín, Ibon Areso, Juanjo Ortiz, Pedro Ontoso, Susana Palomino, Antón Pipaón, María Loizaga, Leire Pradera, Celia Arbizu, Beatriz Marcos, Karmele Zubizarreta, María Calvo, Marta Royo, Marcos Arenas y Merche e Indra Fernández Trigo.