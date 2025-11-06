El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Entrega de credenciales a la última promoción de la Policía Municipal de Bilbao Jordi Alemany

Más coches de 'renting' para la Policía, el nuevo parque de Bomberos de Deusto... Los gastos en Seguridad de Bilbao para 2026

El Presupuesto será de 104,9 millones de euros, un 6,16% más que el año anterior

Eva Molano

Eva Molano

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:23

La seguridad cada vez preocupa más en Bilbao y el Presupuesto en el área del Ayuntamiento de Bilbao crece en 2026. En concreto, será de ... 104,9 millones de euros, un 6,16% más que el año anterior, aunque buena parte de este aumento se debe a que suben los gastos de personal. En concreto, este apartado se lleva 92,8 millones, 2,8 más que el año pasado, un 3,22% más, para mantener la plantilla de 900 agentes que se ha conseguido tras las opes de los últimos años y 200 bomberos. Los funcionarios son el principal activo del Departamento y lo que más esfuerzo económico requiere. Los gastos en bienes corrientes y servicios, o mantenimiento, suponen el 5,64% y las inversiones reales o compras alcanzan un 5,87%.

