Más coches de 'renting' para la Policía, el nuevo parque de Bomberos de Deusto... Los gastos en Seguridad de Bilbao para 2026

La seguridad cada vez preocupa más en Bilbao y el Presupuesto en el área del Ayuntamiento de Bilbao crece en 2026. En concreto, será de ... 104,9 millones de euros, un 6,16% más que el año anterior, aunque buena parte de este aumento se debe a que suben los gastos de personal. En concreto, este apartado se lleva 92,8 millones, 2,8 más que el año pasado, un 3,22% más, para mantener la plantilla de 900 agentes que se ha conseguido tras las opes de los últimos años y 200 bomberos. Los funcionarios son el principal activo del Departamento y lo que más esfuerzo económico requiere. Los gastos en bienes corrientes y servicios, o mantenimiento, suponen el 5,64% y las inversiones reales o compras alcanzan un 5,87%.

El próximo año, los gastos de mantenimiento crecen un 2,25% hasta los 5,9 millones. En este apartado están por ejemplo, los 107.000 euros que se dedican a encuestas sobre la percepción de la seguridad, un montante importante para informática o el mantenimiento del parque móvil o de los perros de la unidad canina. En este apartado, el contrato sube a 149.000 euros al año para mantener a los nueve animales que trabajan para la Policía Municipal tras la incorporación de un nuevo perro policía, Volkanovski. En este apartado también se incluye la compra de vestuario, o la adquisición de material técnico, partida que se lleva 231.000 euros, el mantenimiento de vehículos o de los sistemas de telecomunicaciones.

Las inversiones reales crecen a los 6,1 millones, con un aumento de 3 millones en este capítulo. La comisaría de Santutxu corre a cargo del Departamento de Hacienda, por 1,3 millones, aunque el equipamiento será financiado por el área de Seguridad. Entre las inversiones más potentes, mientras, está la construcción del nuevo parque de Bomberos de Deusto, que requerirá de una inversión total de 13,5 millones, aunque este año se destinarán 3,1 para el inicio de las obras.

La compra de vestuario para los agentes se lleva también un capítulo importante: 805.000 euros para la compra de trajes. También se incorporará un contenedor en la comisaría de Miribilla para que los antiguos sean desechados y no sean mal utilizados, por ejemplo como disfraz. Para el vestuario de intervención de los Bomberos se reservan también 412.000 euros.

Como curiosidad, se instalará una nueva cámara de seguridad en la comisaría del Ayuntamiento que permita visibilizar la fachada, y se ampliará la sala de visionado de cámaras de Miribilla (ahora hay muchas más en la ciudad tras las incorporadas en el Casco Viejo) por unos 200.000 euros. Por su parte, una partida de 18.000 euros permitirá ir adquiriendo más 'body cams' para los agentes, ha explicado la concejala de Seguridad, Amaia Arregi. Además, se adquirirán nueve dispositivos electrónicos para las comisarías.

Autobomba

El servicio de la grúa también absorberá 1,9 millones. Otra de las mayores partidas irá destinada a la renovación del parque móvil. Por ejemplo, este año se destinarán 557.000 euros a vehículos policiales en la modalidad renting: para el alquiler de 21, otros 10 y otros 7 sin distintivo.

Otros 550.000 serán para la adquisición de un furgón ligero y un tanque autobomba, con un compromiso presupuestario similar para el año que viene. Y además, se invertirán otros 986.000 euros en la compra de dos vehículos grúa (se llevarán 170.000 euros), una furgoneta, tres vehículos sin distintivo y otros diez coches policiales que costarán unos 574.000 euros, a razón de 57.000 cada uno.