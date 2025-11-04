El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Incendio en la calle Artike de Bermeo Maika Salguero

Coches híbridos, baterías de litio... Los retos de los Bomberos de Bilbao

El Ayuntamiento celebra la 'Semana de la Prevención' de incendios, para informar de cómo actuar ante situaciones de riesgo

Juncal Munduate

Juncal Munduate

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:40

Comenta

Coches híbridos, baterias de litio, edificios de gran altura, fachadas ventiladas o la «compleja» red de túneles que va a tener la ciudad. Estos son ... algunas de las cuestiones a las que tienen que hacer frente los Bomberos de Bilbao. Dicho de otra manera, «se trata de nuevos retos para nosotros y estamos examinando cómo trabajar sobre ellos», ha afirmado el director de Protección Civil, Enrique Rincón. Cada año, además de repetir, hay que renovar los mensajes preventivos. «No nos cansamos de informar a la población sobre qué hacer para evitar este tipo de situaciones y cómo actuar cuando ocurren», ha asegurado Amaia Arregi, concejala de Seguridad del Ayuntamiento.

