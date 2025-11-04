Coches híbridos, baterías de litio... Los retos de los Bomberos de Bilbao

Coches híbridos, baterias de litio, edificios de gran altura, fachadas ventiladas o la «compleja» red de túneles que va a tener la ciudad. Estos son ... algunas de las cuestiones a las que tienen que hacer frente los Bomberos de Bilbao. Dicho de otra manera, «se trata de nuevos retos para nosotros y estamos examinando cómo trabajar sobre ellos», ha afirmado el director de Protección Civil, Enrique Rincón. Cada año, además de repetir, hay que renovar los mensajes preventivos. «No nos cansamos de informar a la población sobre qué hacer para evitar este tipo de situaciones y cómo actuar cuando ocurren», ha asegurado Amaia Arregi, concejala de Seguridad del Ayuntamiento.

De los 788 incendios registrados y atendidos por el Cuerpo el año pasado, casi la mitad –hasta 377– se produjeron en vía pública y 324 fueron en viviendas. Con el objetivo de recortar estas cifras, el Ayuntamiento de Bilbao se ha sumado un año más a la celebración de 'La Semana de la Prevención de Incendios', que organiza en colaboración con la Fundación Mapfre y la Asociación de Profesionales Técnicos de Bomberos (APTB). Una campaña de concienciación con una doble vertiente: lúdica y profesional. «Buscamos trasladar mensajes claros a nuestros vecinos sobre cómo actuar ante un incendio en el hogar, pero también potenciar un espacio de reflexión técnica para profesionales del sector», ha afirmado Arregi.

El día más potente de la campaña será el próximo domingo, 9 de noviembre. Se organizarán exhibiciones, talleres de primeros auxilios, demostraciones con extintores y reparto de detectores de humo en la Plaza de los Profesionales Sanitarios, en Basurto. La guinda de la jornada la pondrá un 'car crash show', «un simulacro en el que, de la mano de los bomberos, aprenderemos qué hacer y qué no hacer en un accidente de tráfico», ha explicado José Luis Gavilán, director territorial de Mapfre en Euskadi.

«Una de las mayores preocupaciones de la población son los incendios que ocurren en casa», ha señalado Arregi. El 41% de los atendidos por el Cuerpo de Bomberos de Bilbao a lo largo del año pasado ocurrieron en viviendas. Las causas se suelen atribuir a despistes. «Los aparatos eléctricos y las sobrecargas por tener muchos dispositivos enchufados suelen ser los principales causantes de siniestros con muertos», ha detallado Gavilán. Los expertos aconsejan no desatender velas, sartén y planchas, no dejar la chimenea encendida por la noche y estar atentos a la carga de las baterías. Con el fin de trasladar pautas de prevención en comunidades de vecinos, el martes 11 de noviembre se impartirá una charla a cargo de los servicios de Protección Civil y de Bomberos de Bilbao en la Biblioteca de Bidebarrieta.

Patinetes eléctricos y vapeadores

Otro de los nuevos riesgos a los que se enfrenta la población -especialmente la más joven- es el uso de baterías de litio en dispositivos como patinetes eléctricos, teléfonos móviles y vapeadores, entre otros. «Tenemos como objetivo enfocarnos en la autoprotección y fomentar actitudes que prioricen aspectos como la seguridad personal y colectiva ante situaciones de emergencia», ha asegurado Arregi. Para impulsar este tipo de conductas desde al adolescencia, el Ayuntamiento ofrecerá visitas guiadas para centros escolares al Parque de Bomberos de Miribilla durante todo el curso.