Los coches de altos cargos forales suman 169 multas de tráfico en los últimos 3 años Llegada del diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, al Palacio de Ajuria Enea en 2015. / I. AIZPURU Por mal estacionamiento, velocidad o ausencia de la ITV suman 21.308 euros, pero «la Diputación no ha abonado ninguna porque es cosa del sancionado» JESÚS J. HERNÁNDEZ Domingo, 4 noviembre 2018, 00:53

Los altos cargos de la Diputación disponen de una flota de vehículos para sus desplazamientos oficiales. Hace justo un año, la diputada de Administración Pública y Relaciones Institucionales concretó ante las Juntas que cuentan con 33 automóviles, dos de ellos para uso del diputado general, conducidos por una decena de chóferes, también dos de ellos asignados a Unai Rementeria. Además de los diputados, los directores y responsables forales también hacen uso de ellos. El coste anual de vehículos, conductores, mantenimiento y averías asciende a 700.000 euros.

Según ha podido saber EL CORREO, que ha tenido acceso a una respuesta oficial de la Diputación al grupo juntero del Partido Popular, estos coches han sumado 169 multas en los últimos tres años. La cuantía de las sanciones va de los 24 a los 400 euros y alcanza un montante de 21.308 entre junio de 2015 y el mismo mes de 2018. El listado no contempla las multas que se han impuesto 'in situ' a los conductores por razones de «privacidad y protección de datos». Así que las 169 registradas son las que se han notificado por carta ya que no se pudo identificar al conductor.

Las cifras 400 euros es la multa más alta impuesta en los últimos tres años. Es de circulación, como cualquier exceso de velocidad. La más baja es de 24 euros. 119 de las 169 multas correspoden a las áreas de Sostenibilidad, Administración Pública y Desarrolo Económico.

La Diputación explica en su respuesta oficial que la Administración «no ha abonado cantidad alguna por estas infracciones» y que desconoce «si los importes son definitivos» o «cuál es la cantidad abonada finalmente en cada expediente». El motivo es que «la responsabilidad de las infracciones recae directamente en el autor de la infracción». Es decir, da a entender que son los chóferes quienes asumen esos gastos.

Hay tres motivos que explican la mayor parte de las multas: circulación (como puede ser el exceso de velocidad), estacionamiento incorrecto y no haber pasado la ITV, un motivo que aparece en cuatro casos. Hay constancia de multas en todos los días de la semana y destaca una llamativa por «no obedecer la señal de prohibición», impuesta en Alcalá de Henares el 28 de octubre de 2015 a las 20.50 horas.

Hay otra del día de Navidad de 2015 a las 11.09 horas en Llodio y una en Año Nuevo de 2017 por estacionar mal un vehículo del IFAS en el muelle de Ereaga a las cinco de la tarde. Una de ellas proviene de Francia y corresponde a una sanción de un vehículo oficial que circulaba un viernes a mediodía en dirección a Toulouse.

El uso de estos vehículos es intensivo ya que, según las cifras oficiales, en 2016 sumaron 504.479 kilómetros y de enero a noviembre del año pasado, 507. 563. La Administración vizcaína insiste siempre en que no hay uso privado, pero que se trabaja «los siete días de la semana».