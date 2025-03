«Nuestros clientes vienen sobre todo a conocer a la comunidad gay local»

Olivé acudió ayer a la inauguración del Axel Hotel Bilbao, dirigido al público gay. Abrió el 30 de diciembre y marcha como un tiro. El ... CEO confía en cerrar el año con un 85% de ocupación y seguir vendiendo un espacio «inclusivo y seguro. Es nuestro leitmotiv», subraya.

- La que montaron sin abrir.

- Sé a lo que se refiere. ¿La división en el colectivo LGTBIQ+?

- Hubo quienes vieron en su hotel un 'capitalismo rosa' y otros, un proyecto inclusivo.

- El trabajo se hace andando y lo estamos demostrando. Nosotros no venimos aquí a ofender a nadie, sino, al contrario, a ser un estandarte de la tolerancia.

- EHGAM, la asociación a favor de los derechos de las personas homosexuales en Euskadi, advirtió de que su llegada dispararía los alquileres.

- Son cosas que hay que respetar. Vinieron aquí, hablamos con ellos, todo se disipó y al día siguiente ya nadie se acordaba.

- Les acusaron de fomentar «el turismo gay, blanco y rico».

- De verdad, no entiendo qué significa eso. Axel se creó para generar un espacio seguro, porque el presidente y fundador vio que en 2003 no había una aceptación de la comunidad. Lo hizo para proteger a nuestro público, que se sintiera seguro en nuestra casa y libre de cualquier prejuicio o discriminación.

- 22 años ya.

- A mediados de 2003 había que ser muy valiente para orientar o abrir un hotel dirigido al público LGTBIQ+. Es un orgullo ver que el tiempo pasa y que el trabajo que hacemos tiene un retorno. ¿Sabe cuál es el nuestro?

- No.

- Que al final valió la pena. Hemos colaborado con nuestro granito de arena a que no haya ningún resquemor en acercarse a alguien de la comunidad. La tolerancia es nuestra razón de ser. Para mí, es un orgullo estar en Bilbao. Es la capital del País Vasco.

- Primero eligieron Donostia.

- Es un orgullo ver cómo nos han aceptado.

- ¿Han encontrado contestación en las diez ciudades donde recalaron antes de llegar a Bilbao?

- No. Cada vez es más fácil buscar nuestro sitio. Antes el colectivo se movía en espacios de 'ambiente' y en zonas muy inclusivas. Siempre estamos en lugares céntricos.

- ¿Por qué hubo problemas en Bilbao?

- Venimos aquí a ayudar al colectivo a estar más expuesto.

- ¿Esperaba esta reacción?

- Queremos que el público local se sienta en casa. Si puede haber un espacio pensado por y para ellos, mejor. Y siempre, insisto, en espacios céntricos.

- ¿Como el Muelle de Marzana?

- Nos lo pide nuestro público. Nosotros no somos ningún gueto. Al fin y al cabo, vienen de vacaciones y a disfrutar, no solo del espacio Axel, sino, sobre todo, a conocer a la comunidad gay local. ¿Conoce la clave de nuestro éxito? La comunión entre la comunidad LGTBIQ+ internacional, que es quien realmente nos visita, y la local.

- ¿Qué buscan en Bilbao?

- Ofrece muchas alternativas, no solo gastronómicas, también culturales y de ocio global, aunque no garantiza largas estancias. Estamos valorando unas medias de entre dos y tres noches. Las sinergias con nuestro hotel de Donostia serán, sin duda, muy importantes.

- Llevan poco tiempo, ¿pero qué tal están funcionando?

- La aceptación es alucinante. Hemos superado todas las expectativas. El primer mes lo cerramos casi con un 40% de ocupación y hemos alcanzado el 57% en marzo. Avanzamos a una velocidad de crucero y estimamos acabar el primer año con un 85% de ocupación. Y, además, con un buen precio medio.

120 euros por noche

- ¿De qué tarifas hablamos?

- La expectativa es acabar entre 120 y 125 euros el primer año. Es la hoja de ruta para posicionarnos y llegar a todos los públicos. La ubicación es fundamental, por eso la gente valora nuestro producto.

- ¿Solo acogen clientes gais?

- No, no, Aquí no discriminamos a nadie. Todo el mundo es bienvenido. Dos hombres, dos mujeres, un hombre y una mujer... Los únicos que no son los niños, al dirigirnos a un público solo para adultos.

- Entre los clientes, ¿son mayoría los gais?

- Le puedo decir que sí.

- ¿En qué tanto por ciento?

- Estaremos entre un 80%-20%. Un 80% para el colectivo LGTBIQ+ y después otra parte de público heterosexual, que es también súper cosmopolita, viajado y culto. Las sinergias entre nuestro colectivo y el público heterosexual son fantásticas, porque valoran el glamour, la clase, el saber estar, y sobre todo, un producto de primer nivel. La rueda está inventada y trabajamos mucho lo que es el intangible.

- ¿Qué es el intangible?

- La sonrisa, la naturalidad, el acercamiento...

- ¿Le preocupa la competencia hotelera tan atroz de Bilbao?

- No podemos poner palos en las ruedas. Esto sucede en cualquier ciudad cosmopolita, como hoy es ya Bilbao. ¿Cómo nos podemos distinguir? Siendo fieles a un público objetivo y trabajando muy bien la calidad y el producto.

- Al margen de la condición sexual de cada uno, ¿qué perfil de cliente reciben?

- Todavía es pronto para decirlo, porque estamos desembalando el producto. Pero te podría decir que el americano es nuestro principal prescriptor, seguido de ciudadanos procedentes, por este orden, de Alemania, el Reino Unido e Italia.

- ¿Es una leyenda urbana que los gais gastan más?

- No, es una realidad. Es algo lógico. Al no tener hijos, tienen mayor capacidad para hacer planes cortoplacistas y gastar más en ocio, moda, gastronomía y, por ende, en viajes.

- ¡Qué bien para Axel!

- Somos una cadena con un doble fin. No se trata solo de gestionar un negocio rentable, sino de aportar nuestro granito de arena a la normalización dentro de esta comunidad.