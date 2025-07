Los clientes de los apartamentos turísticos se disparan un 67,1% en un año en Bizkaia

En junio de 2024, 11.913 personas se alojaron en algún apartamento turístico vizcaíno. Un año después fueron 19.905. El incremento del 67,1% ... está motivado en buena medida por el aumento generalizado de los visitantes -los hoteles y las casas rurales recibieron un 10,7% y un 23% más, respectivamente-, pero también por el incremento de la oferta, que ha aumentado casi un 35% en los últimos doce meses.

A mitad del pasado ejercicio, el territorio contaba con 680 apartamentos. Ahora son 917. Las plazas se han disparado cerca de un 37%, hasta las 2.946 al día. La estadística del Eustat, en cualquier caso, solo recoge los datos de los apartamentos «gestionados bajo el principio de unidad de explotación empresarial». Se trata de establecimientos que se destinan «de forma profesional y habitual» al turismo, bien sea un bloque entero, varios pisos distribuidos en edificios contiguos...

No analiza el organismo público las viviendas de uso turístico, los pisos que cualquier particular puede alquilar. De esta manera, en los datos no aparecen los clientes de muchas de las viviendas inscritas en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi (REATE), ni mucho menos los de las que se ofertan fuera del control de la administración.

Lo que sí refleja es que este tipo de alojamientos viven un momento dorado, con una ocupación media que alcanzó el mes pasado el 75,1%. Bizkaia es además, como en el caso de los hoteles, la región que más visitantes recibió, por encima de los 7.832 de Gipuzkoa, que experimentó un aumento del 46,5%, y de los 860 de Álava, donde se produjo un descenso del 6,1%. En este territorio, sin embargo, la estancia media alcanzó los 10,47 días, muy por encima de los 1,94 que permanecen los clientes en los vizcaínos. Las casas rurales vizcaínas, por su parte, fueron elegidas por 6.539 clientes y cerraron el mes con una ocupación del 42,8%.