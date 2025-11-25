El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un clamor contra el machismo recorrerá con varias marchas los municipios de Bizkaia

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:17

Los municipios vizcaínos se preparan para el 25-N. En muchos de ellos habrá actividades, pero no concentraciones, ya que animan a acudir a la gran movilización de la capital.

Bilbao. Una manifestación recorrerá esta tarde las calles de la villa. Bajo el lema, 'Contra las redes de complicidad. Resistencia feminista. ¡Vuestra hipocresía es violencia!', Euskal Herriko Mugimendu Feminista ha hecho un llamamiento a participar en las marchas organizadas en las principales ciudades vascas. La de la capital vizcaína saldrá a las 19.00 horas del Sagrado Corazón.

Barakaldo. La asociación feminista Argitan recorrerá las calles de Barakaldo, desde la Herriko Plaza hasta el Parque de los Hermanos, a las 19.30 horas.

Santurtzi. Homenaje a las 12.00 en el parque Gernika a Mari Carmen Azkona, recientemente fallecida y que ha luchado por visibilizar la violencia contra las mujeres con discapacidad.

Sestao. A mediodía, arrancará de la plaza San Pedro una marcha liderada por centros escolares.

Durango. A las 12.00 tendrá lugar en la plaza Ambrosio Meabe,el acto institucional. A las 19.00 está prevista, en Andra Mari, la movilización convocada por la Asamblea de Autodefensa Feminista de Durango.

Galdakao. A las 19.30 horas comenzará en el Ayuntamiento la manifestación contra la violencia machista organizada por el grupo local Momoak Talde Feminista.

Gernika. Busturialdeko Itaiak ha convocado una concentración a las 18.30 en el Merkurio. A las 19.00 habrá una marcha impulsada por Sare Feminista.

Bermeo. A mediodía, un acto institucional, con la lectura de un manifiesto. A las siete de la tarde, el Movimiento Feminista celebrará una concentración en Taraska.

