El 80% de la ciudanía vizcaína apoya el proyecto del subfluvial, según una encuesta de la Diputación

La Diputación ha presentado la mañana de este jueves el resultado de la encuesta sobre carreteras que realiza cada año tras entrevistar telefónicamente a 3.000 conductores o conductoras. Más allá del alto grado de satisfacción que los consultados muestran habitualmente respecto a la red ... viaria vizcaína, y que se repitió en 2024, destaca esta vez que también se les ha preguntado por una vía que aún no existe: el túnel bajo la ría que unirá Getxo y Portugalete. Aunque no ha empezado a ejecutarse y no entrará en funcionamiento antes de 2030, el 80% de las personas sondeadas avala el subfluvial y considera necesario contar con una alternativa que ayude a aliviar el tráfico en Rontegi, por donde pasan 165.000 vehículos cada día.

El estudio de opinión fue realizado en noviembre, pero el Gobierno foral ha decidido darlo a conocer 48 horas antes de la manifestación contra el proyecto convocada este sábado en Bilbao por medio centenar de colectivos vecinales y ecologistas. Consideran que el subfluvial «no responde a las necesidades reales de la ciudadanía» y que la obra ocasionará «graves impactos medioambientales, sociales y económicos». Más allá del engorro que va a generar una obra de este calado, especialmente en el entorno de la rotonda de Artaza en el que se ubicará una de las bocas de acceso, un informe de la propia Diputación publicado por EL CORREO ya reconocía hace más de un año que puede generar un «efecto llamada» para los coches en un momento en el que las instituciones buscan justo lo contrario para combatir el cambio climático. Las dudas quizá sean técnicas, pero no políticas. El diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial ha reiterado hoy que la apuesta del Ejecutivo por el subfluvial es firme. «Necesitamos desdoblar el tráfico porque un estornudo en Rontegi genera un catarro en Durango», ha dicho Carlos Alzaga en alusión al impacto que los embotellamientos de la BI-10 en el puente generan en «todo el Bilbao metropolitano». También ha defendido que el túnel bajo la ría «no va a inducir que haya más coches» y ha pedido a los colectivos que se han unido en torno a la plataforma 'Subflubiala Ez' que esperen a conocer el proyecto final antes de expresar su rechazo. Según calculó el propio Alzaga el pasado otoño, se espera que el proyecto constructivo pueda ser aprobado definitivamente este mes o el que viene para después licitar las obras y que, si no hay más inconvenientes, las máquinas empiecen a trabajar antes de que acabe el año. La primera previsión era que todo estuviera en marcha desde el pasado verano, pero la compleja tramitación ambiental ha disparado los plazos y retrasará la inauguración de 2028 a 2030. A día de hoy, se sigue esperando a que el Departamento foral de Medio Natural dé luz verde. También el pez espinoso El túnel bajo la ría es el gran proyecto que tiene en cartera el Gobierno territorial para el próximo lustro. Los estudios preliminares del trazado de 3,2 kilómetros que llegará a excavarse a 35 metros de profundidad para salvar el lecho fluvial arrancaron en 2017. En noviembre de 2023 la Diputación anunció que los trámites administrativos previos a la obra estaban a punto de rematarse, y que solo faltaba matizar el proyecto definitivo incluyendo varias medidas de seguridad para atenuar el fuerte impacto, sobre todo acústico, que las labores van a tener en el entorno de la rotonda de Artaza tras aceptar una batería de alegaciones vecinales. El trámite ambiental «complementario» está siendo mucho más complejo de lo previsto. Por poner un par de ejemplos, Infraestructuras ha notificado la necesidad de realizar voladuras «controladas» en la margen derecha y de instalar estructuras en la izquierda que no aparecían en la documentación inicial. También han aparecido posibles afecciones al pez espinoso, una de esas especies protegidas que ponen en solfa casi cualquier obra en Bizkaia. En noviembre la Diputación también empezó a buzonear un tríptico informativo en el entorno de Artaza explicando varias decisiones singulares sobre la obra. La más llamativa es que las máquinas trabajarán «solo» de ocho de la mañana a seis de la tarde en esa zona, en la que existen varios colegios y un buen número de viviendas. Por comparar: dentro del subfluvial las perforadoras funcionarán 24 horas al día. El subfluvial se excavará con una inclinación del 4% en ambos lados. Con todo, el mayor reto constructivo no va a ser atravesar la ría, sino la vega de Lamiako, justo enfrente de la Acería Compacta. Se trata del único punto en el que no se encuentra roca sobre la que horadar, por lo que el terreno es demasiado blando. La solución, previsiblemente, será inyectar una «corona» de hormigón que se perforará cuando esté seco.

