Las ciudades que vienen
Más de doscientas personas acudieron al Congreso Ciudades del Futuro, organizado por EL CORREO, en la Torre Iberdrola de Bilbao
Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:30
La Torre Iberdrola acogió ayer a los 200 invitados del IV Congreso Ciudades del Futuro, organizado por EL CORREO con el patrocinio de Renfe, Iberdrola ... y la Diputación Foral de Bizkaia. El encuentro tuvo como objetivo analizar los retos y oportunidades a los que deberán hacer frente las urbes en los próximos años. El congreso reunió a una amplia nómina de ponentes que compartieron sus ideas y experiencias sobre cómo afrontar estos desafíos, abordando cuestiones clave como la movilidad, la sostenibilidad, la innovación, la gobernanza y la economía.
El Congreso comenzó con la presentación de Adela Ucar, que dio paso a las intervenciones de Sonia Araujo, directora general de Innovación, Sostenibilidad y Transformación Digital en Renfe; Eduardo Lobato, director comercial en Euskadi de Iberdrola; y Aitor Etxebarria, director general de Desarrollo Territorial de la Diputación de Bizkaia. También asistieron José Miguel De la Fuente, subdirector de Desarrollo de Proyectos de la Diputación; Fran Viñez, director de Bilbao Ría 2000; Gorka Álvarez, alcalde de Sestao; Idoia Postigo, directora de Bilbao Metropoli 30; Xabier Arruza, fundador de Bilbao Urban&Cities Desig Group; Patricia Álvarez, de la Embajada de Dinamarca; José Joaquín Pérez, director de Fundación Mémora; Amaia del Campo, alcaldesa de Barakaldo; Rosalía Herrera, gerente del Ayuntamiento de Ermua; Delfín Jiménez, presidente de Asepau; y Óscar Villasante, director de EL CORREO.
Acudieron también José Antonio Taramona, de Bilbao Metropoli 30; Martha Thorme, Lucía Alcibar-Arechuluaga, Daniel González-Botello, Daniel Serra, Fernando Presa, Fátima Saiz, Franc Sanmartí, Pilar Gorriz, Alberto González, Fernando Zubillaga, el concejal del Ayuntamiento de Bilbao Jon Bilbao, Carmen Manrique, directora de Negocio, y Amaia Ruiz, directora comercial de EL CORREO; Verónica Portell, representante institucional de Renfe; Flavio Tejada, Juan Carlos de la Torre, Iñigo Bilbao, Juana Leal, Sergio Serna, Michaela Kauger, Cecil Konijnendijkr; Leyre Blasco, Luis Alberto Viejo, Joseba Urgoiti y Montse Mateo, de EL CORREO; Enrique Abad, Elena Gorostiza, Mercedes Bravo de la Vara, Pilar Ríos, Itziar Sancho, Patricia Molina, Audrone Kuprionyte, David Solla, Roberto Ruiz, Andrea Álvarez, Mikel Vidal, Teresa Gaminde, Naia Bilbao, Jone Aruza, Josu Oleaga, Alazne Picaza, Ainhoa Arriazu, Jone Belaustegigoitia, Ana Isabel Ceballos y Arantza García Pinedo.
