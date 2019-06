El Circo del Sol no vuelve a Bilbao «por falta de espacio» para su mayor espectáculo Decenas de operarios trabajan, el mes pasado, en el montaje de la enorme carpa del circo en Valencia. / Efe El Ayuntamiento admite que no puede albergar la carpa y busca un terreno para grandes eventos JESÚS J. HERNÁNDEZ Martes, 11 junio 2019, 07:27

El Circo del Sol no podrá regresar a Bilbao por el momento. Casi dos décadas después de su debut en la villa en la explanada del Guggenheim, los responsables municipales han tenido que trasladar a la compañía que «actualmente no contamos con ningún espacio suficiente para albergar su espectáculo». Fuentes municipales añadieron que «estamos trabajando para habilitar un espacio de esas características de cara a futuros eventos». Esta vez no llegará a tiempo.

La compañía circense gira con varios espectáculos de diferentes tamaños. Su intención esta vez era traer a Bilbao el mayor de ellos, con una gigantesca carpa. 'Saltimbanco' se representó en la capital vizcaína, en el año 2003 y 2009, gracias a un espacio que ya no existe. Se hizo en la explanada de Botica Vieja, donde todavía no se había levantado la clínica del IMQ.

En 2014, volvieron a pedir los permisos correspondientes. Esta vez el show era 'Dralion', una fusión de 3.000 años de tradición de las artes acrobáticas chinas y de la filosofía oriental. La ventaja es que requería menos metros y pudo instalarse en el Bilbao Arena. Su formato era similar a 'Corteo', una función diseñada para interiores que recalará en el Buesa Arena vitoriano en enero.

La que no pisará Euskadi será 'Kooza'. Un show que podrá disfrutarse en la Casa de Campo de Madrid o en el recinto ferial malagueño y que «combina arte y acrobacias de payasos al tiempo que explora el miedo, la identidad, el reconocimiento y el poder». Las exigencias físicas del espectáculo son altas y obligaron a descartar como ubicación el parque Etxebarria, ya que los promotores exigían «suelo firme» -hormigón en lugar de una zona irregular con hierba- para levantar su gigantesca estructura con garantías. También se desechó Zorrozaurre, donde continúa la descontaminación de los suelos. Desde el Consistorio admitieron ayer que se trabaja en la búsqueda de un « lugar para albergar este tipo de espectáculos».