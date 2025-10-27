El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Primitiva del lunes: comprobar resultados del 27 de octubre
La mirilla

Cine en clave femenina

El festival Zinemakumeak gara! celebra su 30 edición en una gala inaugural en la Sala BBK con una amplia programación

Tomás Ondarra

Tomás Ondarra

Lunes, 27 de octubre 2025, 22:16

La 30ª edición de Zinemakumeak gara!, que comenzó ayer y se prolongará hasta el 31 de octubre, celebrará tres décadas de cine dirigido por mujeres ... con un completo programa de actividades. Entre ellas destacan un ciclo retrospectivo en BilbaoArte, talleres formativos, mesas redondas, sesiones especiales y la proyección de la sección oficial en Golem Alhóndiga de una cuidada selección de cine internacional reciente. Además, el 30 de octubre se ofrecerá una sesión especial en la Sala BBK con la proyección de la película 'Sorda', de Eva Libertad.

