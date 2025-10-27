Cine en clave femenina

La 30ª edición de Zinemakumeak gara!, que comenzó ayer y se prolongará hasta el 31 de octubre, celebrará tres décadas de cine dirigido por mujeres ... con un completo programa de actividades. Entre ellas destacan un ciclo retrospectivo en BilbaoArte, talleres formativos, mesas redondas, sesiones especiales y la proyección de la sección oficial en Golem Alhóndiga de una cuidada selección de cine internacional reciente. Además, el 30 de octubre se ofrecerá una sesión especial en la Sala BBK con la proyección de la película 'Sorda', de Eva Libertad.

En la gala inaugural, que tuvo lugar en la Sala BBK y fue presentada por la actriz María Urcelay, se entregaron dos galardones. El Premio Simone de Beauvoir reconoció la trayectoria de las cineastas Alauda Ruiz de Azúa y María Ripoll, y el Bihargi Saria distinguió a las fundadoras de la productora Al Borde Films: Sara Blanco, Marta Gómez Calderón y Paula Iglesias Rodríguez. La velada se convirtió en una experiencia inmersiva y sensorial gracias a la actuación de la cantante María Berasarte, acompañada por Javier Sánchez a la guitarra, que completaron el espectáculo con el estreno de una pieza musical compuesta por Nerea Alberdi para la ocasión y los audiovisuales creados por Estudio Gheada.

El acto comenzó con unas palabras de la directora de Zinemakumeak, Ana Gutiérrez, y siguió con las intervenciones de Ana López Asensio, directora de Promoción Cultural del Gobierno vasco; Itziar Urtasun, concejala de Igualdad de Bilbao; y Teresa Laespada, diputada foral de Empleo.

