Cinco siglos y mil historias

En una tarde demasiado calurosa, Leioa celebró en los jardines del Palacio Artaza el primero de los actos conmemorativos del 500 aniversario de la localidad, ... que se cumplirá el próximo 26 de octubre. Durante el evento también se dio a conocer la imagen oficial del quincentenario junto a su lema: '500 años de infinitas miradas'.

El acto, presidido por el alcalde Iban Rodriguez, reunió a más de 200 personas, representantes de la sociedad leioaztarra y de entidades y asociaciones sociales, deportivas, educativas y culturales. La conducción estuvo a cargo del actor local Alfonso Díez, quien fue hilando un programa articulado en torno a seis conceptos: las raíces, símbolo de memoria, origen y legado, representadas por la intervención de Lamiako Maskarada; la comunidad, entendida como el tejido humano que sostiene al municipio, con la emotiva lectura de un texto por parte de Loli Consuegra, comerciante en Leioa desde hace 50 años; la diversidad, que reconoce la riqueza de la pluralidad, con el poema recitado por el chileno afincado en Leioa y miembro de la asociación Aberri Berria, Luis Pizarro 'Lutxo'; la innovación social, ejemplificada por la asociación Gaude, que creó música utilizando únicamente el cuerpo como instrumento; la solidaridad, impulso de apoyo mutuo, representada por la asociación Sortarazi; y la sostenibilidad, con la mirada puesta en un desarrollo equilibrado y respetuoso con el entorno, encarnada por la asociación Castores de Leioa.

A la celebración acudieron los exalcaldes Eneko Arruebarrena, Iñaki San Juan y Karmelo Sainz de la Maza; María Ángeles Eguren, Begoña Bañuelos, los concejales Marta Álvarez, Aitor Merino, Maialen González, Julen Capetillo, Mikel Abascal, Pilar Grados, Ugaitz Zabala, Txelo Castellanos, Pedro Arceredillo, María José Peleteiro, Eguzkiñe Agirre, Ekaitz Ugarte y Antxon Illaro; la juntera Arantzi Sarasola, Margarita Landeta, presidenta del Leioa; Andoni Alkorta, de Taller 2A, y Maider Bilbao.

También asistieron Javier Landeta, Héctor Crespo, Mariate Orue, Cristina Celaya, Marimar Roma, Idoia Orue, Juan Alberto Viejo, de EL CORREO; Nerea Gerricaechebarria, Juan Manuel González, Iñaki Etxeandia, Edurne Vicandi, María Jesús y Maite Yarritu, Ángela Ortega, Josu Lekuona, Isabel González, Encarni Apolafio, María Jesús González, Bego Gutiérrez, Iñaki Rodríguez, Jesús Ibarra, María José Recalde, María Jesús Jaureguizuria, Jesús Gámiz, Agustín Lambea, Anabel Villa, Ana María Sánchez y José Félix Alday.