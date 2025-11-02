Estos son los cinco mejores murales de Bilbao, según un experto Una amplia variedad de pinturas de gran formato visten fachadas, muros y calles de la ciudad

Bilbao respira arte. Solo es necesario dar un paseo –y mirar hacia arriba– para descubrir murales de todo tipo que han logrado embellecer y dotar de personalidad fachadas, muros y calles de la ciudad. Algunos forman parte del paisaje urbano desde hace años, como es el caso del famoso 'Soñar', de Spy, una obra icónica que llama la atención de bilbaínos y turistas a través de una palabra gigante estampada en un edificio industrial. En otros casos no son tan evidentes y hace falta adentrarse en las entrañas de los barrios para descubrirlos.

Jorge Rubio Pinedo, doctor de la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU y profesor de la asignatura 'Pintura de gran formato', nos propone los cinco mejores de la capital vizcaína que destacan por su concepto, color, el buen hacer del artista o su función. «Cada uno responde a una necesidad y voluntariedad diferente, pero todos ellos ofrecen una visión panorámica de las posibilidades estéticas que el arte mural puede brindar», explica el experto. Los murales visten persianas, fachadas, muros y paredes que antes parecían 'desnudos', se encargan de dar voz a causas silenciadas y mejoran zonas que antes estaban degradadas o sucias. Caracterizados por ese toque efímero –en muchas ocasiones desaparecen con el paso del tiempo o mudan de piel con la obra de otro artista–, «ofrecen una escena contemplativa e invitan a la gente a parar, observar y salir de lo inmediato», explican sus creadores.

«Este tipo de intervenciones artísticas poseen cualidades poliédricas, desde la puramente estética a la social, histórica, educativa, reivindicativa, decorativa, enunciativa, colaborativa… Pueden ser proyectos de máximo interés, de mejora del paisaje visual que nos rodea, de concienciación social, de esperanza... También de desarrollo de una cultura y una personalidad propia», añade.

Estos son los cinco mejores murales de Bilbao, según el experto:

'Soñar', de Spy Calle de la Ventosa número 46 (edificio industrial). Uno de los murales más reconocidos

En Olabeaga, donde antes solo había una medianera, unas letras gigantes rezan 'Soñar'. Se trata de la obra de Spy, un trabajo de autor donde «el concepto lo es todo». Este mural, uno de los más reconocidos de la capital vizcaína, pone en valor una reflexión positiva. «Ofrece un mensaje tan poderoso que hace que todos nos sintamos reflejados en él, siendo además su ubicación una ventana desde donde todo el mundo puede observar. Convierte el paisaje al que pertenece en una esperanza de mejora con dos colores», elogia Rubio.

'Tren', de la muralista Eva Mena Calle Prim. Ibaiondo 1, Bilbao Un regalo para el barrio tras 'soportar' las obras

La obra 'Tren', de Eva Mena, muralista bilbaína, fue un encargo de Euskal Trenbide Sarea al terminar las obras de la línea tres del metro, que quiso hacer un regalo al barrio tras haber 'soportado' las reformas. «El diseño está influenciado por la superficie a intervenir, ya que es un 'cajón' y en la parte superior está la pared trasera. Se usaron estos desniveles para hacer una especie de trampantojo y que se viesen todas las paredes como una única superficie cuando lo miramos de frente», explica la artista, que lleva más 25 años pintando murales.

«Durante el proceso de pintado escuché muchas historias de vecinos y caminantes que recordaban tiempos pasados y me contaban anécdotas de cuando aún estaba ese tren en servicio. Los más pequeños de la guardería cercana y sus familiares siempre tenían algún comentario sobre él. Una de las cosas más bonitas de pintar a pie de calle es el contacto con los viandantes», cuenta la creadora.

'Centenario de la Orquesta Sinfónica de Bilbao', de Pablo Astrain Paseo Marítimo. Muelle de Olabeaga, 1 Un mural que celebra el centenario de la Orquesta Sinfónica de Bilbao

'La Orquesta Sinfónica de Bilbao' es una obra concebida por Pablo Astrain (San Sebastián, 1986), getxotarra de adopción. La BOS le fichó para resumir en imágenes toda la historia de la agrupación y lo consiguió en tiempo récord: menos de dos meses, mano a mano con su ayudante, Alfonso Álvarez. «La definición y trato de las diferentes imágenes que se presentan hacen que sea un ejercicio de máximo interés por lo dinámico de la pincelada y el rigor del dibujo», elogia Rubio.

El objetivo de la obra era reflejar los cien años de historia con todos sus elementos: una orquesta, todos los directores, los edificios... «Quería que tuviera sentido cromáticamente. El mural comienza con el blanco y negro y poco a poco se va introduciendo el color», explica Pablo Astrain.

'Casablanca', de DK Muralismo Calle Trauko número 4, Uribarri Una obra que llena de flores un edificio

En ocasiones los murales mejoran el entorno a través del color. Es el caso de la obra 'Casablanca', de DK Muralismo. Unas flores que se extienden desde la parte inferior de la fachada hasta el tejado dan vida a un bloque de viviendas. «Esta intervención dotó de luz y alegría al entorno donde se ubica, un barrio y unas calles donde la oscuridad, debido a la estrechez de sus calles, lo ocupaba todo. El reflejo de los temas florales y la sencillez de la línea hace que este edificio se perciba con un peso casi inexistente».

'Clausura', de Ruth Juan Travesía Convento de la Concepción, Zabala Colores que visten la fachada de un convento de monjas

La obra 'Clausura', de Ruth Juan, aplica la estética de la ilustración al espacio urbano. «El respeto por las formas, el mensaje, la función y la naturaleza del encargo hace que el trabajo haya acertado plenamente con su planteamiento. No olvidemos que se trata de un convento de monjas».