Cinco kilómetros de retenciones en la A-8 a la altura de Ortuella, sentido Cantabria

Viernes, 15 de agosto 2025, 13:17

El tráfico en la A-8 se ha complicado a mediodía de este viernes festivo y de altas temperaturas. La avería de un vehículo y la gran afluencia de coches que circulan en direccion Cantabria está generando retenciones a la altura de Ortuella.

Las caravanas alcanzan los 5 kilómetros y en algunos puntos el tráfico está totalmente parado. Las complicaciones en la circulación se extienden hasta la muga con la comunidad vecina.

