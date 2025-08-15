El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Cinco kilómetros de retenciones en la A-8 a la altura de Ortuella, sentido Cantabria

H. R.

Viernes, 15 de agosto 2025, 13:17

El tráfico en la A-8 se ha complicado a mediodía de este viernes festivo y de altas temperaturas. La avería de un vehículo y la gran afluencia de coches que circulan en direccion Cantabria está generando retenciones a la altura de Ortuella.

Las caravanas alcanzan los 5 kilómetros y en algunos puntos el tráfico está totalmente parado. Las complicaciones en la circulación se extienden hasta la muga con la comunidad vecina.

En actualización

La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

EL CORREO ON+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .

En actualización

Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .

Publicidad

Top 50
  1. 1 El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina es de una joyería bilbaína
  2. 2 La Real Sociedad elimina de su camiseta un león, la imagen de su nuevo patrocinador principal
  3. 3

    «No nos dejan tener mucho contacto con Yeray»
  4. 4 Iñigo Pérez carga contra el negocio del fútbol: «Cobramos salarios indecentes y seguimos en la rueda»
  5. 5 Bizkaia, en alerta roja por temperaturas extremas
  6. 6 «Hemos encontrado comida ilegal guardada en alcantarillas durante las fiestas»
  7. 7

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  8. 8

    Ertzainas custodian en Vitoria a un enfermo de tuberculosis para evitar que se escape
  9. 9

    «No tengo problema en pedir disculpas: los pueblos del sur son extraordinarios»
  10. 10

    Al-Nassr no lleva a Laporte a la Supercopa a Hong Kong, lo que le acerca más al Athletic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cinco kilómetros de retenciones en la A-8 a la altura de Ortuella, sentido Cantabria

Cinco kilómetros de retenciones en la A-8 a la altura de Ortuella, sentido Cantabria