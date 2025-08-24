El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cinco heridos, uno de ellos grave, en un incendio originado por una silla eléctrica en un piso de Santutxu

La persona que reviste mayor gravedad se precipitó desde el balcón de un segundo piso

A. Mateos

Domingo, 24 de agosto 2025, 14:07

Cinco personas resultaron heridas ayer por la mañana en un piso de Santutxu como consecuencia de un incendio que se inició por una silla eléctrica. Según informa el Departamento de Seguridad, las llamas se iniciaron sobre las diez de la mañana en el interior del inmueble, donde se encontraban estas cinco personas, y los sanitarios tuvieron que atender a todos ellos.

La persona que reviste mayor gravedad se precipitó desde el balcón de un segundo piso y fue trasladado «con vida» al Hospital de Cruces, informan estas mismas fuentes. Los otros cuatro heridos fueron evacuados a Basurto como consecuencia de la inhalación de humo.

En actualización

La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

